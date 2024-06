Congo-Kinshasa/Maroc: Mbemba courtisé en Arabie saoudite, Essende à Augsbourg, Inonga va au Maroc

La fin de la saison sportive rime avec les mouvements de transferts des joueurs dont certains prolongent dans leurs clubs respectifs et d'autres changent d'air. Et les joueurs congolais sont aussi concernés par ces mouvements de transferts.

Le défenseur international de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba Mangulu (30 ans le 8 août 2024) pourrait ne pas poursuivre sa carrière sur la cannebière. L'ancien joueur de Porto au Portugal, Newcastle en Angleterre, Anderlecht en Belgique et FC MK de Kinshasa est courtisé par Al Ahli d'Arabie saoudite. Cette équipe aurait formulé une offre de 30 millions d'euros afin que Chancel Mbemba puisse évoluer aux côtés de l'Algérien Riad Mahrez (ancien de Manchester City) et de l'Ivoirien Franck Kessie (ancien de Milan AC et Barcelone).

Al Ahli proposerait un salaire annuel de 12 millions d'euros au capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo qui a disputé 40 matches toutes compétitions confondues, dont six buts et deux passes décisives, avec Marseille tout au long de la saison 2023-2024. L'on attend la réaction du club phocéen par rapport à l'alléchante proposition du club saoudien sur le Congolais qui avait obtenu le prix Marc-Vivien-Foé en 2023 récompensant le meilleur joueur africain de la Ligue 1 française.

Néo-international congolais et titulaire lors des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du monde de football contre le Sénégal, à Dakar, et le Togo, à Kinshasa, le colosse attaquant Samuel Essende (26 ans) quitte Vizela en D1 Portugal (relégué en D2) pour Augsbourg, en Bundesliga (D1 Allemagne). Le transfert, apprend-on, est estimé à 5 millions d'euros. Malgré la mauvaise position de Vizela au classement (avant-dernier), Essende a su tirer son épingle du jeu. L'ancien buteur de Caen (L2 France) a inscrit 15 buts, réalisant une saison pleine.

Un autre départ, c'est celui du défenseur congolais Henoc Inonga Baka (30 ans). L'ancien joueur du Daring Club Motema Pembe et Renaissance du Congo de Kinshasa quitte Simba SC de Tanzanie pour l'AS Far de Rabat au Maroc où il a signé pour deux saisons, et il disputera la prochaine Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Inonga Baka avait été annoncé au FC Metz en Ligue 2 française, mais les négociations n'ont visiblement pas abouti à un transfert.

Le Standard de Liège (D1 belge) ne va peut-être par garder le milieu de terrain offensif international congolais, William Balukwisha (25 ans). En effet, deux clubs allemands ont soumis des offres pour le frère de Michel-Ange Balikwisha, notamment Düsseldorf et Schalke 04. Ce dernier serait en pôle pour attirer le joueur offensif de 25 ans. Le Standard espère récupérer 2 millions d'euros en cas de départ de William.

On parle aussi d'un probable départ du milieu relayeur belgo-congolais Albert Sambi Lokonga d'Arsenal de Londres. Le FC Séville en Espagne aurait fait du jeune frère de Paul-José Mpoku l'une de ses priorités du mercato, pour un prêt avec option d'achat.