Sénégal: Changement climatique - Un facteur d'aggravation des coups de chaleur et d'épuisement lors du HAJJ (météorologue)

Dakar — Le changement climatique pourrait aggraver davantage le risque de coup de chaleur et d'épuisement auquel s'exposent les pèlerins aux Lieux saints de l'Islam, en Arabie saoudite, lesquels pourraient souffrir d'une dégradation de leur état de santé et même mourir, alerte le directeur de l'exploitation météorologique à l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), Ousmane Ndiaye.

"Le changement climatique pourrait rendre encore plus grand le risque de coup de chaleur et d'épuisement des futurs pèlerins à La Mecque", a-t-il dit dans un entretien accordé à l'APS.

Il a indiqué qu'"une étude réalisée en 2019 par des experts du Massachusetts institute of technology (USA) a révélé que même si le monde réussissait à atténuer les pires effets du changement climatique, le Hajj se déroulerait [sous] des températures dépassant un seuil de danger extrême durant les périodes allant de 2047 à 2052 et de 2079 à 2086".

"En plus de cela, plusieurs projections montrent que certaines parties de la péninsule arabique pourraient devenir inhabitables d'ici la fin de ce siècle", a-t-il ajouté. Il cite à cet égard une étude de Tobias Zumbrägel, un chercheur au département de géographie humaine de l'Université de Heidelberg, en Allemagne.

Le Hajj 2024 a enregistré "au moins plus de 1000 morts", selon plusieurs sources médiatiques. "Et plus de 8.400 personnes ont été traitées pour un coup de chaleur ou un épuisement", selon des données compilées par la Saudi Gazette tandis que le gouvernement saoudien parle de "2 700 personnes" tuées.

Selon le météorologue sénégalais, "ce nombre de morts élevés peut s'expliquer par le choc thermique". "Une étude récemment publiée dans le Journal of travel medicine montre que les participants au Hajj originaires de pays moins chauds, ont 4,5 fois plus de risques de mourir que les autochtones, plus habitués à des températures aussi élevées", a-t-il indiqué.

"La température maximale moyenne de La Mecque en juin est d'environ 40 degrés Celsius. Mais cette année, les pèlerins ont connu une chaleur extrême, avec des températures atteignant 52 degrés Celsius, notamment, le lundi 14 juin 2024", a-t-il ajouté, s'appuyant sur les données météorologiques du Centre national de météorologie d'Arabie saoudite.

"Cette année, a-t-il relevé, le Hajj s'est déroulé durant l'un des mois les plus chauds de l'année. En Arabie saoudite et au Moyen-Orient, les températures se réchauffent deux fois plus vite, que dans le reste du monde".

Dr Ousmane Ndiaye a rappelé que l'Arabie saoudite se caractérise en temps normal par un climat désertique, à l'exception de sa partie sud-ouest, qui présente un climat semi-aride. "Dans ce pays de la péninsule arabique, les étés dans la région centrale sont extrêmement chauds et secs, allant de 27 °C à 43 °C, et de 27 °C à 38 °C, dans les zones côtières", a-t-il ajouté.

L'autre explication à ces décès est liée "à la forte sensation de chaleur accentuée par la présence d'une forte humidité à La Mecque", a-t-il poursuivi.

"L'air humide de la mer Rouge pénètre souvent à l'intérieur, jusqu'à La Mecque lorsque les vents soufflent de l'Ouest, augmentant ainsi le stress thermique à des niveaux dangereux pour les pèlerins qui prennent part, durant cinq jours, au Hajj", a-t-il expliqué.

La Mecque est située à environ 70 km à l'intérieur de la ville saoudienne de Djeddah, sur la côte de la mer Rouge. La température du thermomètre humide de la ville sainte a augmenté cette année à cause de la chaleur et de l'humidité.

"Et étant donné que la température de la peau humaine est en moyenne proche de 35°C, les températures du bulbe humide supérieures à cette valeur empêchent de dissiper la chaleur interne dans le corps, entraînant des conséquences fatales dans les six heures, même pour les personnes en bonne santé, vivant dans des conditions bien aérées", a-t-il expliqué.

A l'avenir, pour éviter les pertes énormes en vies humaines lors du Hajj, le directeur de l'exploitation météorologique de l'ANACIM suggère d"'anticiper les mesures préventives contre les vagues de chaleur, en utilisant les prévisions météorologiques".

Il a salué à cet effet l'alerte précoce faite par le Centre national de météorologie d'Arabie saoudite, le National center for meteorology-NCM.

"Déjà, le 2 juin 2024, le PDG du NCM, Dr Ayman bin Salem Ghulam, dans son briefing avant le Hajj avait averti d'un temps chaud à très chaud, avec des vents de surface durant la journée, avec des températures maximales entre 45 et 48°C, surtout durant l'après-midi avec de faibles chances d'occurrence de pluie", a-t-il rapporté.

"Le PDG du NCM déclarait que le climat de ce Hajj, connaîtrait une augmentation des températures moyennes de 1,5 à 2°C au-dessus de la normale à La Mecque et à Médine et avait même recommandé aux pèlerins d'éviter des sorties (lapidation) durant les périodes chaudes de la journée et d'avoir un parapluie", a-t-il ajouté.

Plus de 1,8 million de personnes ont participé cette année au Hajj, un des plus grands rassemblements religieux au monde, selon l'Autorité générale saoudienne des statistiques.