Angola: Une étude approuve l'implantation du téléphérique à Luanda

Luanda — Une étude présentée mardi, à Luanda, conclut qu'il est possible d'implanter un système de téléphérique dans la capitale du pays, en vue d'offrir une nouvelle solution de mobilité urbaine dans cette province de plus de dix millions d'habitants.

L'étude, élaborée il y a plus de six mois par le Gouvernorat provincial de Luanda (GPL), en partenariat avec les entreprises Casais Angola et autrichienne Doppelmayr, prévoit l'exploitation effective du téléphérique au premier trimestre 2027, s'il est approuvé dans les délais souhaités. S'adressant à la presse, le consultant du projet, Pedro Carvalho, a déclaré que le téléphérique comprendrait initialement deux itinéraires, le premier étant Bungo/Largo das Escolas, en passant par São Paulo et Cidadela, tandis que le second suivra l'itinéraire Largo das Escolas/Prenda.

Il a indiqué qu'il devrait transporter, dans les deux sens, huit mille passagers par heure, avec 20 personnes par cabine, dans un système de téléphérique équivalent à 150 bus. Concernant les avantages, il a souligné que cela imprimerait une grande rapidité dans le trajet et apporterait une solution en faveur de l'environnement, en utilisant l'énergie électrique, en plus de stimuler le développement et de promouvoir l'inclusion sociale.

Par ailleurs, le gouverneur provincial de Luanda, Manuel Homem, a estimé que plus qu'un alignement d'infrastructures modernes et innovantes en termes d'environnement, il renforcera la mobilité urbaine de la ville. Il a fait savoir que la proposition initiale était de créer uniquement une ligne de téléphérique touristique, mais avec des études plus approfondies, la possibilité de créer une solution de transport a été identifiée pour contribuer à améliorer la mobilité à Luanda.

Dans les premières études, a-t-il dit, le changement radical dans le transport et la mobilité des passagers à l'intérieur du périmètre dans lequel l'infrastructure sera installée attire l'attention. La présentation de l'étude pour la mise en oeuvre du téléphérique fait partie des actions visant à garantir de meilleures conditions de transport et de mobilité urbaine dans la province de Luanda.

C'est pourquoi le GPL a tenu une réunion avec les représentants des sociétés Casais Angola et Doppelmayr, pour présenter les premiers résultats des études visant à implanter un système de téléphérique dans la capitale du pays. Un téléphérique est une cabine qui, suspendue par des câbles, transporte des personnes ou des marchandises d'un endroit à un autre.