Angola: Des Australiens veulent investir 80 millions $ dans le lithium de Quilengues

Lubango (Angola) — La société australienne Frontier Group CRM PTY LDA souhaite investir 80 millions de dollars américains dans l'exploration du lithium, dont le potentiel se trouve dans la municipalité de Quilengues, province de Huila.

Le lithium, également appelé « pétrole blanc » ou « or blanc » est un métal alcalin léger et flexible, de couleur gris argenté. Il est traditionnellement utilisé dans le verre et la céramique pour offrir une plus grande adhérence et une plus grande dureté, ainsi que dans les alliages à haute résistance spécifique « résistance/poids » utilisés dans les avions. Il est actuellement utilisé principalement dans la fabrication de batteries utilisées par des technologies qui évitent ou réduisent l'utilisation de combustibles fossiles. Il est également utilisé dans le domaine de la santé comme stabilisateur de l'humeur dans le traitement des troubles bipolaires.

Les entrepreneurs vérifient actuellement un tracé de 156 kilomètres carrés de superficie entre Cacula et Quilengues, pour identifier le potentiel géologique et ensuite accorder une concession à une zone spécifique. Il s'agit d'un investissement qui correspond à 55 pour cent de celui de Niobonga, une entreprise qui investit 150 millions de dollars dans l'exploration du Niobium à Quilengues, selon le directeur du Bureau provincial de développement économique intégré de Huila, Domingos Kalumana.

Se confiant ce mercredi, à l'Angop, à la suite de la visite effectuée la semaine dernière par des hommes d'affaires à Quilengues, le responsable a déclaré que l'entreprise réaliserait une activité d'évaluation du site, dont le processus est en cours à l'Agence Nationale des Ressources Minérales.

Il a expliqué que le processus de concession minière commence d'abord par la demande de recherche minière, où le ministère de tutelle fournit un espace à l'investisseur pour évaluer le potentiel géologique minier, mais que pour mener à bien le processus, une demande de conception minière est nécessaire, qui ne permet pas de mener l'activité de prospection ou d'exploration.

"Il s'agit simplement d'un processus de demande de manifestations d'intérêt pour évaluer le potentiel géologique minier d'une zone donnée, dont le calendrier dépendra des analyses réalisées", a-t-il précisé. Il a souligné que l'enregistrement d'une demande de concession minière dont dispose l'entreprise ne lui donne pas le droit de mener des activités de prospection, ou de collecter des échantillons pour évaluer la valeur du minéral, mais seulement d'évaluer l'emplacement et de collecter des données pour faire des évaluations géographiques.

Domingos Kalumana a fait savoir que l'entreprise avait également exprimé son intention de réaliser une évaluation du cuivre, un métal crucial dans l'industrie et bon conducteur d'électricité, un autre potentiel de la municipalité de Quilengues.

Quilengues vise la croissance socio-économique avec la mise en oeuvre de l'intention

A ce sujet, l'administrateur de Quilengues, Adriano Alberto Pedro, a mentionné que la zone couverte par la municipalité est la commune de Dinde, une satisfaction qui permettra la création de plus d'emplois pour les jeunes, ainsi que le développement économique de la municipalité. "Nous invitons d'autres investisseurs à se présenter à Quilengues, car la municipalité est prometteuse comme centre minier et aussi comme pôle agricole et d'élevage, en raison de son climat qui favorise la réalisation de telles activités", a-t-il souligné.

Adriano Alberto Pedro a souligné que dans la zone minière, la municipalité possède un potentiel en niobium, cuivre, fer, lithium, diamants, entre autres ressources. La municipalité de Quilengues se trouve à 143 kilomètres au nord-ouest de Lubango et compte une population estimée à 102 mille 052 habitants.