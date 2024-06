Angola: Le pays réalise pour la première fois une chirurgie de reconstruction nasale

Benguela (Angola) — Le jeune Faustino César, 24 ans, est devenu mardi le premier patient né sans nez à subir une intervention chirurgicale pour implanter une prothèse nasale en silicone en Angola, a appris l'Angop.

Faustino César, considéré par l'équipe médicale multidisciplinaire de l'hôpital général de Benguela, où l'opération a été pratiquée, comme un « guerrier », compte tenu de la complexité de son diagnostic, est né avec une maladie rare appelée arrhynie, c'est-à-dire une absence congénitale du nez. L'opération réussie de Faustino César, qui entre dans l'histoire de la médecine angolaise, place le pays parmi les rares pays au monde qui, ensemble, ont enregistré jusqu'à présent un peu moins de 50 cas d'arythmie.

L'opération, à laquelle ont participé 36 médecins, parmi lesquels des Angolais de l'Hôpital général de Benguela et des Cubains de la clinique Cubanita, notamment neuf spécialistes - chirurgiens maxillo-faciaux, ORL et pédiatriques, a duré environ deux heures, sans frais pour la chère famille du patient. Satisfait de cet exploit, le chirurgien maxillo-facial cubain Geovane Rafael a souligné que l'opération avait été un succès, grâce à l'engagement des médecins résidents de l'Hôpital Général de Benguela, notamment des spécialistes en anesthésie et en chirurgie générale.

Selon ce spécialiste, les médecins ont ouvert les voies respiratoires nasales du patient et retiré les tissus externes de l'abdomen pour faciliter la suture de la prothèse en silicone dans le nez. Le Docteur Geovane Rafael explique que, de cette manière, a été créée une conduite définitive à travers laquelle le patient respirera désormais, c'est-à-dire tout au long de sa vie.

"Nous sommes sûrs qu'au niveau national (Angola) c'est le premier cas et qu'en Afrique également, une opération chirurgicale de ce niveau n'a jamais été réalisée", dit le médecin cubain, visiblement surpris de voir comment un patient dans cet état a réussi à survivre à jusque-là d'une chirurgie aussi délicate. Ne pouvant cacher son émotion, le médecin cubain déclare : « Nous sommes face à un cas incompatible avec la vie humaine ».

A l'heure actuelle, a indiqué la source, Faustino César est hors de danger et se rétablit de manière satisfaisante à l'Hôpital Général de Benguela, où il devrait rester hospitalisé pendant 30 jours. Soulignant l'importance du partenariat entre HGB et la clinique privée Cubanita, Geovane Rafael a affirmé qu'il faut féliciter l'Angola pour avoir été le premier pays d'Afrique à réaliser cette chirurgie, pratiquée uniquement dans des pays dotés de systèmes de santé développés, comme le Brésil et les États-Unis.

"Dans le monde, il y a peu de cas de cette nature avec de tels bons résultats", a-t-il expliqué. Le chirurgien général Dário Quintero, l'un des 36 médecins impliqués dans l'opération, veille à ce que le patient soit suivi post-opératoirement par une équipe multidisciplinaire, afin d'éviter d'éventuelles complications. Il a justifié que l'option d'admettre Faustino César à l'Hôpital Général de Benguela était due aux mauvaises conditions d'hygiène de l'adresse où il réside, dans le quartier de Luhongo.

Selon lui, après l'opération, le patient est stable, avec des paramètres vitaux normaux et sera ensuite transféré dans une chambre présentant les conditions requises pour sa guérison. Bien qu'il s'agisse d'une opération laborieuse, le spécialiste rend grâce à Dieu et met en valeur les connaissances des médecins angolais et cubains qui ont réussi à obtenir le résultat souhaité.

Famille satisfaite

Sans jamais perdre espoir, Maria Bernada Pascoal était une mère visiblement satisfaite après la fin de l'opération au bloc opératoire de l'HGB, qui a restauré la capacité respiratoire de son fils pour améliorer sa qualité de vie. "Le sentiment est génial. Je suis excitée et je suis reconnaissante d'être accompagnée par ce groupe...", a-t-elle indiqué. Et elle ajoute : "Cela me fait pleurer d'émotion. Dieu a déjà essuyé mes larmes."

En raison du manque de conditions de vie dans la maison familiale, dans le quartier de Luhongo, dans la municipalité de Catumbela, Maria Pascoal, qui effectue des petits boulots, demande le soutien de la société.

HGB - une référence

En novembre 2023, une équipe de chirurgiens de l'Hôpital général de Benguela (HGB) avait réalisé une opération chirurgicale sans précédent pour implanter une prothèse de mâchoire en titane, un événement inédit dans l'histoire du système national de santé en Angola. À l'époque, il s'agissait d'une patiente de 22 ans qui suivait un traitement médical à l'Hôpital général de Benguela, après avoir subi une opération chirurgicale visant à remplacer une plaque de titane par une prothèse personnalisée, utilisant la technique chirurgicale d'ablation et de reconstruction mandibulaire.