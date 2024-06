Angola: Un responsable appelle à la création d'une usine d'aliments pour animaux dans l'Est du pays

Dundo (Angola) — Le directeur du Bureau provincial d'Agriculture, Elevage et Pêche de Lunda-Norte, José Mendes, a appelé mercredi les hommes d'affaires nationaux et étrangers à investir dans la création d'une usine d'aliments pour animaux dans la municipalité, pour dynamiser la production de poisson dans des cuves excavées.

Le responsable a fait ces déclarations à la presse, à Dundo, lors d'une séance de formation sur les techniques de construction d'étangs excavés et de reproduction du tilapia, destinée à 60 aquaculteurs des dix municipalités de la province, soulignant que l'absence d'usine dans la région orientale augmente les coûts, car les aliments sont achetés à l'étranger.

Il a expliqué qu'en raison du manque d'usine et de la rareté des devises pour importer des aliments pour animaux, les producteurs locaux utilisent d'autres produits pour nourrir les poissons, comme le manioc, le pain rejeté et les feuilles de patate douce. « Il y a beaucoup de désir de la part des aquaculteurs, mais l'absence d'usine d'aliments pour animaux ne leur permet pas de faire plus que ce qu'ils font, c'est pourquoi nous appelons les entrepreneurs nationaux et étrangers à profiter de cette opportunité commerciale, en investissant dans la création d'une usine d'aliments pour animaux», a-t-il indiqué.

Il a souligné que les pêcheurs artisanaux de la province manquent de filets de pêche, de bateaux, de glacières, pour la conservation du poisson, entre autres, problèmes déjà transmis au ministère compétent pour résolution. Il a indiqué qu'environ 30 tonnes de poissons divers ont été capturées au premier trimestre de cette année, dans 188 lagunes et 360 bassins creusés.

Au cours de la formation, les aquaculteurs apprendront la sécurité alimentaire, les droits et devoirs des aquaculteurs, l'agriculture intensive et semi-intensive, la construction et l'entretien d'étangs (réservoirs), entre autres. Lunda Norte contrôle 188 lagunes et 360 réservoirs, entretenus par 1.080 aquaculteurs.