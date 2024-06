Angola: Salaire minimum national approuvé

Luanda — Le salaire minimum national, fixé à 70 mille kwanzas et à 50 mille Kz pour les microentreprises et les start-up, a été approuvé mercredi, à Luanda, par le Conseil des ministres (CM).

Le décret présidentiel examiné lors de la 6ème Session ordinaire du CM, dirigée par le Président de la République, João Lourenço, stipule qu'après 12 mois, à compter de la date de son entrée en vigueur, le montant passera à 100 mille kwanzas. Selon un communiqué de la réunion, avec l'approbation du salaire minimum national, l'Exécutif entend trouver un équilibre entre les principes de la juste rémunération et de dignité humaine.

L'approbation du salaire minimum national sert également à protéger les niveaux d'activité économique, d'emploi et de formalité, et à consacrer plus de flexibilité dans la fixation des salaires minima par industrie, secteur d'activité économique et groupes économiques au moyen d'accords collectifs, en tenant compte du niveau de spécialisation, de productivité et stade de développement de ceux-ci. Rappelons que le salaire minimum national était fixé à 32 mille kwanzas.

Pension de retraite

A cette occasion, l'Exécutif a approuvé le montant minimum de la pension de retraite de vieillesse, de survie, d'invalidité et d'allocation de vieillesse, fixé à 70 mille kwanzas. Le diplôme souligne que les pensions de retraite de vieillesse, de survie, d'invalidité et d'allocation de vieillesse, d'une valeur supérieure au montant du salaire minimum et inférieure au montant maximum prévu, seront augmentées de 25 pour cent.