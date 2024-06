Angola: Le Conseil des ministres évalue les changements pour prévenir le blanchiment d'argent

Luanda — Le Conseil des ministres (CM) a examiné mercredi une proposition de modification de la loi sur la désignation et l'exécution des actes juridiques internationaux, afin de l'adapter au Système national de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent.

Selon un communiqué de presse de la réunion, les modifications couvrent également le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, en ajustant le cadre juridique de référence, en le rendant plus conforme aux bonnes pratiques internationalement acceptées, en tenant compte de l'amélioration du contexte social, économique et financier du pays.

La proposition vise également à définir des mécanismes plus efficaces pour la mise en oeuvre de sanctions financières ciblées et d'autres mesures restrictives à l'encontre de personnes, groupes et entités désignés, soupçonnés de commettre, de s'associer ou de participer à des actes contraires à cette loi.

Au cours de la 6e session ordinaire, présidée par le Président de la République, João Lourenço, dans le cadre de la réforme de l'État, l'Agenda 2027 de transition numérique de l'administration publique (Agenda GOVERNO.AO) a été approuvé pour guider la transformation numérique de l'administration publique, l'efficacité, la transparence et l'accessibilité des services publics.