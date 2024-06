Congo-Kinshasa: A Goma, la Première ministre Suminwa promet des solutions aux problèmes sécuritaires et humanitaires

La Première ministre Judith Suminwa a promis, mercredi 26 juin, aux populations du Nord-Kivu des solutions aux problèmes sécuritaires et humanitaires qui minent leur province.

Elle a fait cette promesse lors de son adresse à la population devant le bureau du gouverneur de province. Judith Suminwa entend pacifier cette partie du pays afin de faciliter le retour des milliers de déplacés dans leurs villages respectifs :

« La situation ne datant pas d'aujourd'hui, il est important d'aller exhumer tous les problèmes pour pouvoir les faire remonter à la surface et voir comment on va pouvoir trouver des solutions idoines. On ne va pas faire de miracles, je n'ai pas de baguettes magiques mais je pense qu'en regardant les choses différemment on peut arriver à trouver des postes de solutions. Le chef de l'Etat a pris un engagement ferme pour la montée en puissance de notre armée et c'est ce qui est en train d'être fait ».

Elle a fermement condamné la rébellion du M23, soutenue par Kigali mais également les miliciens locaux qui, au Grand-Nord, s'adonnent "à tuer leurs frères et soeurs". La cheffe du Gouvernement dit venir s'imprégner de la situation, réconforter cette population meurtrie et lui redonner de l'espoir. Sa mission à Goma prévoit aussi des visites de terrain notamment des camps de déplacés, estimés à ce jour a plus de 2,7 millions au Nord-Kivu.

La ville de Goma est la deuxième destination officielle la de la Première ministre congolaise après son investiture. Judith Suminwa a débuté son périple par la ville de Bukavu (Sud-Kivu), où elle inspecté des travaux de réhabilitation des routes notamment la RN 5. Dans la suite de la délégation gouvernementale, il y a le vice-Premier ministre de l'Intérieur, on note Jacquemin Shabani, le Ministre d'Etat en charge du Budget, Aimé Boji et le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya ainsi que la ministre des Affaires sociales et humanitaires.