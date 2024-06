Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 Juin 2024

Guinée: Procès du massacre du 28-Septembre - Une page marquante se tourne avec la fin des plaidoiries

Le tribunal jugeant douze anciens responsables militaires et gouvernementaux au procès des massacres du 28 septembre 2009 en Guinée - au moins 156 personnes tuées et 109 femmes violées a mis ce 26 juin 2024 son jugement en délibéré au 31 juillet prochain. Une phase marquante dans un procès historique entamé le 28 septembre 2022.Les plaidoiries dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 en Guinée ont pris fin ce 26 juin 2024 devant le tribunal criminel de Conakry. Ce sont les avocats de la défense qui ont été les derniers à intervenir durant ce procès fleuve où une dizaine d’officiers sont jugés pour leur implication présumée dans la mort d’au moins 156 personnes, tuées, par balle, au couteau, à la machette ou à la baïonnette. Des centaines avaient aussi été blessées dans la répression d'un rassemblement de l'opposition dans un stade de Conakry et ses environs, selon le rapport d'une commission d'enquête internationale mandatée par l'Onu. (Source : Rfi)

Côte d’Ivoire : Visite officielle - Le Président de l’Angola, João Lourenço est à Abidjan

C'est à 17h 38 min, le mercredi 26 juin 2024, dans un aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan paré aux couleurs des drapeaux Orange-blanc-vert de la Côte d’Ivoire et Rouge-noir, centré de symboles jaunes de l'Angola que l'avion transportant le Président de la République de l’Angola, João Lourenço et son épouse a atterri. Le couple présidentiel a été accueilli par le Président Alassane Ouattara et la Première dame, Dominique Ouattara. Ils avaient à leurs côtés, le vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné et le Premier ministre, chef du gouvernement, Robert Beugré Mambé.(Source : fratmat.info)

Rca : Justice et lois- La famille du Belgo - portugais arrêté dénonce « un piège »

La famille d'un consultant d'une Ong américaine belgo-portugais arrêté le mois dernier dans le sud-est de la Centrafrique et accusé de « complot » contre l’État dénonce un « piège »et une injustice. Joseph Figueira Martin a été interpellé le 25 mai par des militaires à Zemio, sur la frontière entre la Centrafrique et la République Démocratique du Congo (Rdc). Dans un communiqué publié lundi, sa famille « tient à alerter l'opinion publique de la gravité du piège dans lequel il se trouve », en exprimant sa « profonde inquiétude » face à « l'évidence de cette injustice. Joint par l'Afp, le magistrat a toutefois nuancé. « Pour l'instant, nous sommes au stade des enquêtes », a-t-il indiqué, ajoutant que la police judiciaire doit encore qualifier les faits et les chefs d'accusation. Au téléphone, le frère de Joseph Figueira Martin l'a décrit comme un « fervent défenseur de la paix et un spécialiste en prévention des conflits ». (Source : Afp)

Niger: Différend Niger/Benin - Les anciens présidents béninois Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yayi en pompiers chez Tiani

Selon l’Agence nigérienne de presse (Anp), le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp), Chef de l’état, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani s’est entretenu, le mardi 25 juin 2024 à son Cabinet, avec les anciens Présidents du Benin Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boni Yayi. Selon cette source gouvernementale, les discussions entre le Chef de l’Etat nigérien et ces deux anciens présidents béninois ont porté essentiellement sur la situation qui prévaut actuellement entre les deux pays, relative notamment au différend qui les oppose au sujet du chargement du bateau devant transporter le pétrole brut du Niger vers le marché international. Les échanges se sont déroulés en présence du Premier ministre de transition du Niger M.Ali Mahamane Lamine Zeine, du Général de brigade Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la sécurité publique et de l'Administration du Territoire et Dr Soumana Boubacar, ministre directeur de cabinet du Président du Cnsp. (Source : anp)

Gabon : Energie- Libreville rationne l’électricité à cause de la sécheresse

Libreville, la capitale du Gabon, fait face à des délestages récurrents d’électricité depuis le mois d'avril dernier. La faute à une sécheresse sévère qui a provoqué une pénurie d’eau pour faire tourner les turbines des deux principales usines de Tchimbelé et Kinguélé. Ces deux sites produisent à eux seuls plus de 40 % de l’électricité consommée à Libreville. Les populations, qui suffoquent, sont en colère. Un reportage de notre correspondant à Libreville.( Source : Rfi)

Kenya : Manifestations contre la loi de finances 2024 - William Ruto retire le projet de budget après des manifestations meurtrières

Face à la tournure que prenaient les choses, le président kényan William Ruto a annoncé, mercredi 26 juin, le retrait du projet de budget 2024-25 prévoyant des hausses de taxes, à l'origine d'une puissante contestation dans le pays qui a sombré mardi dans une violence meurtrière. Rapportent plusieurs confrères dont Tv5.« Après avoir écouté attentivement le peuple kényan, qui a dit haut et fort qu'il ne voulait rien avoir à faire avec ce projet de loi de finances 2024, je m'incline et je ne promulguerai pas le projet de loi de finances 2024, qui sera par conséquent retiré », a déclaré William Ruto dans un discours au lendemain d'une journée de manifestations sévèrement réprimées contre le texte comme rapporté par le confrère. (Source : allafrica.com)

Burkina Faso : Hadj 2024- Les premiers pèlerins burkinabè de retour au bercail

Le premier vol contenant les pèlerins du HADJ 2024 a atterri ce mercredi 26 juin 2024, à Ouagadougou. Dès leur arrivée, les 432 pèlerins à bord ont été soumis aux dispositifs mis en place contre le COVID-19.Partis pour accomplir le 5e pilier de l’Islam, les premiers pèlerins du HADJ 2024 ont foulé le tarmac de l’aéroport international de Ouagadougou, ce mercredi 26 juin 2024. Vêtus de leur ensemble blanc, les pèlerins ont été accueillis par leurs parents amis, et autres connaissances. (Source : Burkina 24)