Haut-Ogooué- Un atelier de sensibilisation et de formation dans le cadre du projet d'appui à la participation des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables, dans le processus de transition post-Dialogue a été animé par Nandrot Marat Abyla Abala, Président du Cercle Gabonais pour l'Évaluation des Politiques publiques (CGEEP).

Un atelier organisé par une coalition d'organisations de la société civile dont l'ONG Women Go for Peace, avec l'appui du Bureau Régional des Nations-Unies pour l'Afrique Centrale (UNOCA). Le projet poursuit l'objectif général de « veiller au caractère inclusif des différentes étapes du processus de transition post-dialogue, par une représentativité minimale de 40% des femmes, 20% des jeunes et 10% des personnes vulnérables ». C'était ce mercredi 26 juin 2024 à Franceville. Il a vu plus de 40 participants, tous issus de la société civile gabonaise.

Ils ont répondu présents à ce rendez-vous de partage de connaissances. C'est la salle de la Mairie du 3ème arrondissement de Franceville, qui a servi de cadre à ce rendez-vous qui a réuni plus de 40 participants, issus de la société civile. Il s'agit des mouvements associatifs, leaders religieux, personnes vulnérables , autorités locales et jeunes, pour appuyer la participation des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables dans le processus de transition post-Dialogue.

Hermina Akazong Sabikanda, présidente fondatrice de l'ONG Women Go for Peace explique que cet atelier permet de revenir sur les notions de civisme, de citoyenneté, d'inclusion, d'engagement, avant de s'interroger sur les obstacles de la participation de cette cible à la vie publique et les moyens d'y faire face. C'est également l'occasion de passer en revue les principales conclusions du Dialogue national inclusif, de présenter les missions et les objectifs du processus de transition et de recueillir les préoccupations des populations".

%

Aussi, faut-il noter que la sensibilisation, axée sur la transition politique, la citoyenneté, le civisme, le patriotisme, l'engagement, la participation du public cible, le référendum, l'opération d'enrôlement actuel, qui est non partisan, a mis un accent particulier sur le changement des mentalités.

"En effet, en tant qu'acteurs de la société chaque composante doit pouvoir jouer sa participation dans l'érection du Gabon nouveau. Cela passe inéluctablement par la participation de tous. Des rudiments en communication et prise de parole en public et en techniques de plaidoyer, ont également été partagé afin d'affirmer le leadership de ces leaders" soutient Nandrot Marat Abyla Abala, Président du Cercle Gabonais pour l'Évaluation des Politiques publiques (CGEEP).

Les Campagnes de sensibilisation initiées par une coalition d'organisations de la société civile visent essentiellement à :

1. Préparer les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables à s'engager davantage pour un impact plus significatif dans le processus de transition post-Dialogue.

2. Susciter une réflexion approfondie avec les membres des OSC des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables en vue d'influencer positivement le processus en cours.

3. Sensibiliser les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables en termes de concepts clés, d'outils et de pratiques de participation.

4. Renforcer les capacités des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables pour leur permettre d'acquérir la confiance en soi nécessaire afin de jouer un rôle actif dans le processus de Transition, par un leadership affirmé.

Il était essentiel de faire un bref rappel sur les principales propositions du DNI d'avril 2024, afin de bien préparer les populations de Franceville, venues prendre part à la formation, au Référendum à venir.

Pour terminer, les participants ont été édifiés sur le cadre juridique international et national relatif aux droits des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables, ainsi que sur les objectifs poursuivis par la sensibilisation, avant d'identifier les obstacles à cette participation et les moyens d'y remédier.

Les participants se sont dit satisfaits de la qualité des échanges et ont remercié l'ONG Women Go for Peace, représenté par sa Présidente fondatrice, Hermina Akazong Sabikanda, présidente fondatrice de l'ONG Women Go for Peace ainsi que l'UNOCA pour l'initiative.

Des Attestations de participation ont été remises aux participants qui ont exprimé le besoin de voir se renouveler de telles initiatives, car pour eux, la formation est la base d'un bon engagement citoyen.