Gabon: Vers une gouvernance inclusive - Les défis du pays post 30 août 2023

Depuis le 30 août 2023, le Gabon traverse une période décisive de transition politique, marquée par un dialogue national inclusif visant à unifier la nation vers un avenir de prospérité partagée. Cependant, cette période déterminante n'est pas exempte de risques, comme l'ont tristement illustré d'autres nations confrontées à des défis similaires.

Le Gabon, avec sa riche diversité ethnique et culturelle, doit rester vigilant face aux menaces de division et de polarisation. Des exemples tragiques à travers le monde nous rappellent que la manipulation politique, la corruption et la fragmentation ethnique peuvent déchirer le tissu social et compromettre la stabilité nationale.

Il est plus que nécessaire que toutes les forces politiques, économiques et sociales du Gabon s'unissent fermement autour d'une vision commune de cohésion et de solidarité nationale. Construire une société inclusive et juste exige un engagement collectif envers la justice sociale, la transparence et l'égalité des chances pour tous les Gabonais.

Les pratiques clientélistes et les privilèges ethniques doivent être combattus avec détermination afin de garantir une gouvernance démocratique robuste et une représentation équitable de tous les citoyens. Ce n'est qu'en renforçant les institutions démocratiques et en promouvant un dialogue continu et respectueux que le Gabon pourra réaliser son plein potentiel de développement durable et de prospérité partagée.

%

La communauté internationale observe attentivement cette période critique au Gabon et est disposée à soutenir les efforts du pays vers une transformation positive. Cependant, l'avenir du Gabon repose avant tout sur ses propres acteurs nationaux, qui doivent oeuvrer ensemble pour préserver l'unité nationale et bâtir un avenir meilleur pour tous les Gabonais.

En conclusion, le Gabon se trouve à un moment clé de son histoire où les choix actuels auront des répercussions durables. En optant pour la voie de la cohésion nationale renforcée et de l'intégrité démocratique, le Gabon peut non seulement surmonter ses défis présents, mais aussi devenir un modèle de stabilité et de progrès pour l'Afrique et au-delà.

Citoyen Gabonais, Observateur de la vie publique du Pays.

Représentant pour le Gabon, de l'ONG Internationale

"Francophonie Sans Frontières" (FSF).