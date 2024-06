Afrique: L'Angola participe au Festival Mondial de l'Artisanat

Luanda — L'Angola participe au 1er Festival mondial de l'Artisanat et des Costumes traditionnels, qui se déroule du 24 au 28 de ce mois, à Antalya, en Turquie, a appris ce mercredi (26) l'ANGOP.

L'événement est organisé par le Conseil mondial de l'artisanat, en partenariat avec l'UNESCO, et vise entre autres à promouvoir la diversité culturelle des peuples à travers les arts manuels, notamment la coupe et couture, la peinture, la broderie, la danse folklorique et le chant.

La délégation angolaise est conduite par l'attachée de presse et de culture de l'ambassade d'Angola en Turquie, Amélia Conde, et est composée de représentants de l'Association des étudiants angolais et d'autres responsables.

A cet événement, l'Angola expose des oeuvres de sculpture, des bijoux et des costumes traditionnels, selon une note envoyée au Journal de Angola. Le festival est marqué par la présence de 32 pays, beaucoup plus ceux des pays d'Asie centrale, et l'Afrique est représentée par l'Angola, l'Algérie, l'Ethiopie et le Maroc.