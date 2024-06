Mauritanie: Campagne présidentielle - Le candidat Biram Dah Abeid promet la fin de la gabegie et des discriminations

RFI donne la parole cette semaine aux 7 candidats à l'élection présidentielle du 29 juin prochain en Mauritanie ou à leurs porte-paroles, pour mieux connaitre leurs programmes et priorités. Nous continuons avec Biram Dah Abeid, arrivé second en 2019, principale figure de l'opposition et militants des droits humains.

La campagne officielle pour le scrutin présidentiel du 29 juin en Mauritanie a été lancée le 14 juin. Sept candidats sont en lice, dont le président sortant Mohamed Ould Ghazouani.

Au micro de notre envoyée spéciale, Léa-Lisa Westerhoff, Biram Dah Abeid promet une rupture avec le passé et de faire de la lutte contre la corruption et la réconciliation sa priorité.

« On va balayer toute la classe corrompue qui a gravité autour des institutions de l'État depuis 1970 jusqu'à nos jours. D'abord, on va reconsidérer les Mauritaniens. Il y a des passifs lourds entre les Mauritaniens, on va mettre fin à l'esclavage. On va mettre fin à toutes sortes de discriminations. Entre Mauritaniens surtout, on va mettre fin à la corruption, on va mettre fin à la gabegie à travers des contrats transparents avec les États et les multinationales ! Par exemple, les contrats sur la pêche avec l'Union européenne, avec la Chine, avec la Turquie. On va remettre en cause les contrats sur le fer et sur l'or avec les multinationales, réorienter l'argent vers le développement de l'agriculture. On va mettre un accent particulier sur le développement dans ce pays. »