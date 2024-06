Congo-Kinshasa: La détention de Gloria Sengha et de Robert Bunda, de la campagne «Nous en avons marre de la misère», inquiète

Une figure connue de la société civile congolaise croupit dans les geôles de l'Agence nationale des renseignements en République démocratique du Congo (RDC) depuis près d'un mois et demi. Des voix s'élèvent pour exiger la libération de la militante et opposante Gloria Sengha et d'un collaborateur, détenus par les services de sécurité depuis plus d'un mois à Kinshasa. Mercredi, des organisations de la société civile ont donné de la voix.

Gloria Sengha venait d'initier la campagne « Nous en avons marre de la misère ». Ancienne figure de la Lucha, elle a créé son mouvement citoyen, Vici-RDC (Vigilance citoyenne), et rejoint plus tard un parti d'opposition.

Gloria Sengha et son collaborateur Robert Bunda, ont été arrêtés, le 17 mai par des hommes encagoulés, pour certains en tenue de policiers. Ce n'est que deux semaines plus tard qu'ils seront localisés dans les geôles de l'Agence nationale de renseignements, où ils sont privés de visite et d'accès à leurs avocats.

Des conditions de détention qui semblent avoir affecté la santé de la jeune femme, âgée de 31 ans. Selon sa mère, qui a été autorisée, fin mai et début juin, à rencontrer brièvement la militante, ses pieds ont enflé, elle souffre de courbatures et de démangeaisons et serait même privée des soins appropriés.

%

Opposants et militants estiment que Gloria Sengha a été arrêtée à cause de sa campagne citoyenne « tolmembi pasi » (« Nous en avons marre de la misère » en lingala) dénonçant la vie chère.

C'est « une campagne qui vise en réalité à encourager les autorités publiques à résoudre les problèmes sociaux majeurs qui plongent l'ensemble de notre population dans la misère d'une part, et à sensibiliser la population sur la nécessité d'être plus exigeante envers ceux qui ont la charge de l'État au quotidien, s'insurge Rose Kabala, coordonnatrice intérimaire de la campagne. En quoi cette campagne viole-t-elle les lois de la République ? Nous exigeons leur libération immédiate et sans condition ! »

Les autorités de la RDC gardent le silence absolu sur le dossier. Deux responsables sécuritaires ont déclaré à RFI qu'une enquête est en cours pour confirmer si la militante « serait liée à un mouvement subversif ». Ses proches craignent que ses pourfendeurs profitent de cette longue détention pour monter une machination contre la militante et la faire condamner.

▶ Le communiqué de la FIDH sur la détention de Gloria Sengha et de Robert Bunda