Maroc: Chambre des Conseillers - Une délégation palestinienne reconnaissante aux actions du Maroc en soutien à la cause palestinienne

Rabat — Une délégation palestinienne, reçue mercredi à la Chambre des Conseillers par son président, Enaam Mayara, a exprimé sa reconnaissance aux actions bienveillantes du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, en soutien à la cause palestinienne.

Actuellement en visite au Royaume à l'invitation de l'Agence Bayt Mal Al Qods, les membres de la délégation ont tenu à saluer les nobles initiatives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à soulager les souffrances des Palestiniens, la dernière en date étant le déploiement d'une opération humanitaire d'aide médicale destinée aux habitants de la bande de Gaza, indique un communiqué de la deuxième Chambre.

Après avoir jeté la lumière sur les épreuves difficiles que traversent les Palestiniens en raison de la guerre israélienne sur la bande de Gaza, les membres de la délégation ont affirmé que le peuple palestinien "compte toujours sur les Marocains dans leur soutien à la cause palestinienne juste, ainsi que sur leur parti pris absolu en faveur des droits palestiniens légitimes", ajoute le communiqué.

De son coté, M. Mayara a souligné la ferme détermination du Royaume à renforcer les liens de solidarité avec le peuple palestinien et à le soutenir dans sa résistance face à l'occupation jusqu'à l'obtention de ses droits légitimes.

%

Il a relevé qu'au fil des années, la cause palestinienne s'est ancrée parmi les constantes nationales au Maroc, sur les plans politique, diplomatique et humanitaire, soulignant que le Parlement marocain sera toujours un fervent défenseur des droits des Palestiniens au sein des diverses instances arabes et internationales.

Dans un même élan, M. Mayara a expliqué que l'Agence Bayt Mal Al Qods, sous la supervision personnelle de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, n'a ménagé aucun effort, durant un quart de siècle, pour protéger la ville Sainte et soutenir les Maqdessis dans leur résistance, loin de toute surenchère politique.

Cette rencontre a été l'occasion de souligner le engagement ferme du Maroc dans la défense de la cause palestinienne et le rôle central de l'Agence en la matière. Il a été aussi question de passer en revue les moyens nécessaires à même de soutenir la résilience du peuple palestinien, en particulier à la lumière des circonstances actuelles, et de coordonner les efforts arabes pour en faire une priorité dans les agendas des forums internationaux.

La visite de la délégation palestinienne au Royaume, qui se poursuivra jusqu'au 28 juin, s'inscrit dans le cadre de la concertation continue menée par l'Agence Bayt Mal Al Qods avec ses partenaires palestiniens afin de déterminer les priorités pour ses interventions à Al Qods, sur fond des développements consécutifs aux événements douloureux du 7 octobre 2023.