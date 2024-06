Maroc: Coup d'envoi des journées portes ouvertes de Dar Taliba de Ksar Sghir

Ksar Sghir — Le coup d'envoi des journées portes ouvertes de la Maison de l'étudiante (Dar Taliba) de Ksar Sghir (province de Fahs-Anjra) a été donné, mercredi, sous le thème "la famille et l'institution de l'assistance sociale, une communication constante pour former une citoyenne accomplie".

La cérémonie d'ouverture de ces journées, qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la province de Fahs-Anjra, Abdelkhalek Marzouki, du président du conseil provincial, et de représentants de la fondation Tanger Med, de l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) et de la fondation de l'entraide nationale, a été consacrée à l'accueil des parents d'élèves, ainsi qu'à récompenser les élèves de Dar Taliba, qui se sont illustrées dans leur parcours scolaire, que ce soit au collège qu'au baccalauréat.

Elle a été également l'occasion de faire le point sur le bilan de Dar Taliba, créée dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), notamment en matière de rendement scolaire des résidentes, dont le taux de réussite au baccalauréat a atteint environ 100%.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'association de protection sociale Dar Taliba Ksar Sghir, Mokhtar Laghmich, a souligné que l'organisation de ces journées portes ouvertes, qui se poursuivront jusqu'au 28 juin, vise à mettre en lumière cette institution, ses prérogatives et sa mission auprès de la population, notamment rurale, notant que la mission principale de Dar Taliba est de garantir aux filles des zones rurales, qui ont des difficultés d'accès aux écoles, de bénéficier des services offerts par l'établissement et de poursuivre leurs études en toute sérénité.

Cette structure, a-t-il enchaîné, accueille des jeunes filles issues des différents villages voisins et fournit des services de restauration et d'hébergement, ainsi que des ateliers et un soutien scolaire pour les résidentes, mettant en avant l'impact social de cet établissement, qui a permis de réduire le taux d'abandon scolaire et d'atteindre un taux de réussite important, avec près de 100% des élèves qui ont réussi leurs examens.

M. Laghmich s'est également félicité du travail des encadrantes qui font preuve d'écoute et d'abnégation dans l'accomplissement de leur mission.

De son côté, Houda Chentouf, chef de service du 4ème programme de l'INDH dans la province de Fahs-Anjra, a indiqué que cet événement offre l'opportunité de faire connaitre les missions des établissements de protection sociale dans la province, notamment Dar Taliba, relevant que cette expérience sera généralisée à toutes les communes de la province.

Elle a également noté que cette structure joue un rôle essentiel dans la scolarisation des filles dans les zones rurales et la lutte contre le décrochage scolaire, en leur offrant un environnement adapté à leurs besoins et garantissant leur réussite scolaire, mettant en avant le taux de réussite important de ces filles au baccalauréat, qui a avoisiné les 100%.

Au programme de ces journées portes ouvertes figurent des ateliers artistiques et culturels, des visites aux différents ateliers et installations de Dar Taliba, ainsi que des tables rondes interactives avec les parents d'élèves, afin de répondre à toutes leurs questions.

Inaugurée en 2010, Dar Taliba de Ksar Sghir a contribué à opérer une transformation radicale en termes de scolarisation des filles rurales au niveau de la province de Fahs-Anjra et continue à être un lieu de savoir permettant à des centaines de filles rurales d'avoir un parcours scolaire et professionnel prometteur.