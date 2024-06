Ile Maurice: Pierre Dinan tire sa révérence

Pierre Dinan, éminent économiste et comptable, s'est éteint ce jeudi 27 juin à l'âge de 87 ans. Pierre laisse derrière lui un héritage indélébile dans les domaines de l'économie et des finances, tant au niveau national qu'international.

Né en 1937, Pierre Dinan a fait des études supérieures brillantes, obtenant en 1961 un BSc en Économie de la London School of Economics and Political Science. En 1964, il est devenu Fellow de l'Institute of Chartered Accountants in England and Wales (F.C.A.). Pierre Dinan a débuté son impressionnant parcours professionnel comme Investment Officer à la Development Bank of Mauritius de 1964 à 1967, avant de devenir Chief Economist et Accountant à la Mauritius Chamber of Agriculture de 1968 à 1975. Il a ensuite occupé le poste de Chief Accountant au sein du WEAL Group of Companies de 1976 à 1984. De 1985 à 2004, il a été Senior Partner chez De Chazal Du Mée, tout en étant, de 1992 à 2004, directeur de Multiconsult Ltd et Resident Director de plusieurs global business companies.

Entre 2005 et 2007, il a servi comme directeur à l'Indian Ocean International Bank Ltd. et, de 2002 à 2011, il a été membre du conseil d'administration du JP Morgan Indian Investment Trust plc. En plus de ces postes, Pierre Dinan a été membre du Monetary Policy Committee de la Banque de Maurice et a présidé le comité d'audit de plusieurs entreprises et institutions locales dans le secteur manufacturier et des services financiers.

À l'international, Pierre Dinan a été consultant pour l'APDF (Africa Development Project Facility) créé par l'IFC (International Finance Corporation) et la BAD (Banque Africaine de Développement). Il a également réalisé des missions pour la Banque Mondiale dans plusieurs pays africains, dont le Zaïre, le Burundi, le Kenya et la Zambie.

Auteur prolifique, Pierre Dinan a écrit deux livres majeurs sur l'économie mauricienne, ainsi qu'une collection d'articles. Fidèle à son engagement, il a laissé son dernier écrit intitulé «La foire aux cadeaux» sur son site web. Pierre Dinan laisse derrière lui son épouse Monique, avec qui il était marié depuis 55 ans, ainsi que 17 petits-enfants.