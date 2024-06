Ile Maurice: Alan Ganoo - «L'attitude et le comportement sont deux choses très difficiles à changer»

Les décès causés par d'imposants kanwars en 2023 et 2024, qui faisaient fi des directives officielles par rapport à la construction de ces structures, ont poussé le gouvernement à apporter des amendements au Road Traffic Bill. Ces amendements, a expliqué le ministre du Transport national, Alan Ganoo, au Parlement, mardi soir, «n'ont pas été faits sur un coup de tête» car «l'attitude et le comportement sont deux choses très difficiles à changer auprès des adultes». Désormais, tous les types de processions seront réglementées, pas seulement les processions religieuses.

Les amendements, dit-il, visent à réguler adéquatement l'utilisation des structures et des objets transportés, poussés, tirés ou guidés sur route lors de processions. Selon le ministre, à ce jour, il n'existe aucune disposition spécifique et contraignante concernant l'utilisation de telles structures ou d'objets qui sont portés, poussés, tirés ou conduits lors d'une procession sur route. Et pour répondre à ce manquement, il avance qu'il n'y a pas d'autre choix que de prévoir des dispositions pertinentes pour réglementer le transport de telles structures.

Avec 686 704 véhicules sur nos routes à avril 2024, soit une hausse de 4 % annuellement, il souligne que lors de certains festivals, la fluidité du trafic sur nos routes est réduite principalement en raison de la convergence massive vers des lieux spécifiques. «Cette situation est aggravée par le transport de structures surdimensionnées, provoquant des retards de circulation inutiles, qui posent parfois des risques pour la sécurité routière», dit-il.

S'agissant des accidents fatals, le nombre moyen sur la route est de 126 au cours des cinq dernières années. En 2023, ce nombre a augmenté et est passé à 138 décès. Cette tendance morbide s'est poursuivie en 2024, avec 61 accidents mortels du 1er janvier au 16 juin. Par ailleurs, en 2023, 263 348 contraventions routières ont été enregistrées. En 2024, jusqu'à la fin mai, 125 955 contraventions ont été émises. Sous le système de Cumulative Road Traffic Offense system, 30 permis ont été annulés en 2022, 31 en 2023 et 13 au 17 juin 2024.

La loi de 2019 interdisant de conduire sous l'influence de drogues ou de substances intoxicantes est entrée en vigueur en juin 2022. De juin à décembre 2022, 165 cas ont été enregistrés, 892 en 2023 et 219 pour janvier et février 2024. Malgré les sanctions, 603 cas de conduite en état d'ivresse et 892 cas de conduite sous l'influence de drogues ont été enregistrés en 2023.

Par rapport aux Fixed Penalties, Alan Ganoo indique que sa copie a été revue «en toute humilité. Nous avons été à l'écoute de la population et nous avons fait des ajustements là où il fallait», dit-il en ajoutant «que certains montants n'avaient pas été révisés depuis belle lurette et il fallait réajuster les pénalités.»

Bien que le renouvellement du MVL en ligne soit en place depuis 2018 pour les véhicules privés, le public préfère les guichets de la National Land Transport Authority (NTLA). À partir du 31 juillet 2024, tous les renouvellements devront se faire en ligne. Cette transition durera jusqu'au 1er décembre 2024 et à cette date, il sera possible d'effectuer ces renouvellements de déclaration dans les bureaux de poste. Une assistance est prévue pour aider les utilisateurs au niveau de la NLTA et la phase 2 pour d'autres types de véhicules sera lancée avant la fin de 2024.