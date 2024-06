Ile Maurice: Les frères Gurroby plaident non coupable

Le procès intenté aux frères Ritesh et Nitiraj Gurroby, et à Seewoodanand Rawoah, Geoffrey Kurson Imbé, Nogesh Gurroby, Jean Lucandro Prudence et Josué Joey Stephano Jean Baptiste a été appelé hier devant le juge Lutchmyparsad Aujayeb de la cour d'assises. Cela, dans le sillage de la saisie record de drogue d'une valeur de Rs 3,3 milliards. Les sept accusés, qui ont retenu les services de Mes Gavin Glover, Senior Counsel, Shameer Hussenbocus, Rama Valayden et de Sunil Ghoorah, ont plaidé non coupable.

Le juge a indiqué en cour que l'audition des témoins se fera du 3 au 14 mars 2025. En attendant, la motion des accusés, qui réclament de nouveau leur remise en liberté devant la Cour suprême, sera débattue les 12 et 26 juillet. Cela, après l'objection de la poursuite de leur motion hier. La Bail and Remand Court avait refusé d'accorder la liberté sous caution aux accusés.

Pour rappel, l'arrestation de Ritesh Gurroby a eu lieu le 2 mai 2021 lorsque les enquêteurs de l'Anti Drug and Smuggling Unit ont fait une perquisition sur un terrain privé, situé à la route du Club Med, Pointe-aux-Canonniers, en présence du gardien Seewoodanand Rawoah. Ils y ont fait la découverte à trois endroits dans un rayon de dix mètres où il y avait des tas de branches et de feuilles, ainsi que de la poudre de piment et des écailles de poisson éparpillées. Ces endroits semblaient avoir été altérés. En enlevant les branches et en creusant le sable à une profondeur de 50 cm, plusieurs sacs en plastique noirs qui renfermaient des sacs en raphia ont été retrouvés enterrés. Ils contenaient une substance soupçonnée d'être une drogue dangereuse. Les agents ont saisi 219 colis d'héroïne et 26 colis de résine de cannabis (haschich) d'un poids total de 244 kg et d'une valeur dépassant Rs 3,3 milliards.