Afrique de l'Est: Le ministre de l'Intérieur rencontre le Directeur Général Adjoint du PNT à New York

New York — Le ministre (en charge) de l'Intérieur Khalil Pasha Saïrin, en présence du directeur général de la police, le général Khaled Hassan Mohieddin a rencontré le Dr Mustafa Caliskan directeur général adjoint de la police nationale turque (PNT) et la délégation qui l'accompagne. C'était en marge de sa participation au quatrième Sommet des Nations Unies pour les chefs de police.

Au cours de la réunion, il a passé en revue le niveau de coopération bilatérale dans le domaine de la police et a souligné l'importance de renforcer et d'activer les accords bilatéraux entre les deux pays dans divers domaines pertinents.

M. Saïrin a souligné l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, soulignant la nécessité d'échanger des informations et des compétences techniques entre les autorités chargées de la sécurité afin de renforcer la sécurité et la stabilité régionales et internationales.

Pour sa part, M. Caliskan a salué les efforts du Soudan pour renforcer la sécurité et l'ordre public, soulignant la volonté de la Turquie de consolider la coopération avec le Soudan dans divers domaines sécuritaires et d'échanger des expériences et des technologies modernes à cet égard.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays dans le domaine de la sécurité et du renforcement de la coopération conjointe pour lutter contre les défis de sécurité communs auxquels ils sont confrontés.