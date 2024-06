Maroc: Les musiciens se préparent pour la 25e édition du festival Gnaoua et musiques du monde

Ce jeudi 27 juin s'ouvre le festival Gnaoua et musiques du monde à Essaouira dans le sud du Maroc. C'est la 25e édition de cet événement réputé qui célèbre, défend et fait vivre cette tradition ancestrale. Trois jours de concerts, tous gratuits, sont prévus. Au programme, en fin d'après-midi, la traditionnelle parade au coeur de la vieille ville puis le concert d'ouverture, une création qui réunira des musiciens du Maroc, du Brésil et de Côte d'Ivoire.

Les guembris, instrument fétiche des maalems, résonnent déjà sur les remparts de la citadelle. Notamment sur la grande scène ou répètent les musiciens. Le musicien Abdeslam Alikane est l'un des programmateurs de cet événement qui cherche avant tout à mettre en valeur la culture gnaoua : « Chaque année, on vit une expérience. Une culture sur un patrimoine, sur l'esprit du festival et la musique gnaoua. »

Croisé dans le dédale des rues de la ville, Adila, l'un des doyens des musiciens s'est mis sur son 31, fier de ce festival qui fait rayonner sa cité : « On a un grand festival ici, connu dans tout le Maroc et toute l'Afrique. On est fiers ! »

« Il y a une envie de coexistence »

400 000 personnes, venues du Maroc et du monde entier, ont fait le déplacement l'an dernier. Et c'est cette diversité, ce partage que défend Neila Tazi, la co-fondatrice du festival Gnaoua : « Tous les ans à Essaouira, on sent cette énergie exceptionnelle, qu'il y a une envie de coexistence, de vivre ensemble. Il y a une envie de partage, de respect et de se connaitre. Et c'est cela que nous défendons. »

La cité mythique sera donc le coeur de la culture gnaoua pour trois soirées. Le bassiste Alioune Wade, la chanteuse Buika, Saint Levant ou encore le maalem Saïd Kouyou sont notamment attendus.