Algérie: Convention sur la numérisation des virements entre la CNAS et Algérie Poste

ALGER — Une convention a été signée, mercredi à Alger, entre la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés CNAS, et l'entreprise Algérie Poste concernant la numérisation des virements des indemnités aux assurés sociaux et aux ayants droit, propriétaires de comptes CCP.

Cette convention a été signée par le Directeur général de la CNAS, Nadir Kouadria et le Directeur général d'Algérie Poste, Louai Zidi.

En vertu de cette convention, la CNAS et Algérie Poste œuvreront à la mise en place de "mécanismes de traitement à distance des virements via une plateforme électronique sécurisée pour l'échange de données et d'informations, dans le but d'assurer et d'accélérer le paiement des indemnités aux assurés sociaux et aux ayants droit".

Selon les organisateurs, cette convention s'inscrit dans le cadre de "la poursuite des efforts de modernisation et de numérisation de la Caisse et de simplification de ses procédures en matière d'accélération des virements relatifs aux différentes transactions financières, en coordination avec l'entreprise Algérie Poste".

S'exprimant à cette occasion, M. Kouadria a fait savoir que cette convention "contribue à garantir le paiement régulier et sans retard des indemnités aux assurés", estimant que cela s'inscrit dans le cadre de

Pour sa part, M. Zidi a souligné l'importance de cette convention qui vise à "renforcer la coopération entre la CNAS et l'entreprise Algérie Poste" et qui s'inscrit dans le cadre de "la modernisation des services d'Algérie Poste au profit des citoyens".