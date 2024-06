Soudan: Aggar examine avec le ministre de l'Énergie comment résoudre la crise électrique de Port-Soudan

Le vice-président du Conseil Transitoire de souveraineté (CTS), le commandant Malik Aggar a passé en revue les efforts déployés pour résoudre le problème de l'électricité dans un certain nombre d'États soudanais, en particulier l'État fédéré de la mer Rouge, et les solutions proposées pour alléger et réduire la demande d'électricité de la barge turque.

Lors de sa rencontre mercredi dans son bureau à Port-Soudan avec le Ministre (en charge) de l'Énergie et du Pétrole, Dr Mohieddin Naeem, SE.Aggar a souligné la nécessité de trouver des solutions efficaces pour résoudre la crise de l'électricité dans les plus brefs délais, s'engageant à surmonter tous les obstacles et les défis auxquels est confrontée la fourniture de services d'électricité.

La réunion a abordé les dispositions actuelles et le plan opérationnel de réparation de la ligne transportant le pétrole brut Sud-soudanais et la nécessité de le redémarrer complètement après que le débit dans la canalisation ait augmenté de 80 %.

Pour sa part, le ministre de l'Energie a souligné qu'il y a déjà eu des améliorations à la station de conversion de Suakin, ce qui permettra d'augmenter la puissance du réseau de 25%. réduisant ainsi les coûts de la demande pour la barge turque.

Quant à la ligne transportant le pétrole brut sud-soudanais, M. Le ministre a annoncé que le flux de pétrole brut s'approche à 100% après avoir levé tous les obstacles en question.