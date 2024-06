Soudan: Aggar rencontre le ministre de la Culture et de l'Information

Port-Soudan — Le vice-président du Conseil Transitoire de souveraineté (CTS) le commandant Malik Aggar a salué les efforts entrepris par la Corporation de la Radio et de la Télévision et son rôle dans la promotion de la construction nationale, notamment dans la bataille pour la dignité et face à la guerre médiatique qui cherche à porter atteinte à la souveraineté, à la dignité et à la fierté des Soudanais.

C'était lors de sa rencontre mercredi dans son bureau à Port-Soudan avec le Ministre par intérim de la Culture et de l'Information, Dr Graham Abdel Gadir.

SE. Aggar a souligné l'importance de sécuriser les sites archéologiques au Soudan car ils constituent une richesse nationale qui exprime l'histoire et la civilisation du Soudan. , ce qui nécessite de les préserver pour les générations futures. La réunion a discuté le rapport de performance du ministère de la Culture et de l'Information pour le premier semestre 2024, qui comprend les accomplissements les plus importantes réalisés au cours de la période écoulée.