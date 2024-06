Madagascar: Starlink bientôt disponible à Madagascar - Des offres diversifiées dévoilées

Starlink, la division spécialisée dans l'internet par satellite de SpaceX, prévoit de lancer ses services à Madagascar dans un avenir proche. Cette initiative suscite un grand intérêt, car elle promet d'améliorer considérablement l'accès à internet dans le pays, surtout dans les zones les plus éloignées.

Options tarifaires

Le début du deuxième trimestre 2024 marque le lancement prévu des services de Starlink à Madagascar. Bien que les services ne soient pas encore actifs, les différentes offres sont déjà détaillées sur leur site web. Les particuliers pourront souscrire à un forfait à 226 000 ariary par mois, avec un coût initial de 1,12 million d'ariary pour le matériel. Starlink promet une connexion internet haut débit avec des données illimitées.

Pour les entreprises et les gros consommateurs de données, Starlink propose des forfaits spécifiques. Le forfait prioritaire, avec un coût de 316 800 ariary par mois pour 40 Go de données prioritaires, nécessite un investissement initial de 1,58 million d'ariary pour le matériel. Des options allant jusqu'à 902 400 ariary par mois pour 2 téraoctets de données prioritaires sont également disponibles, offrant des avantages tels que l'assistance prioritaire et la priorité de réseau.

Starlink propose également des forfaits adaptés pour les utilisateurs en déplacement, tels que les camping-cars, les nomades et les entreprises mobiles. L'offre « Mobile » à 451 200 ariary par mois inclut des données mobiles illimitées sur terre avec la possibilité de suspendre le service et d'utiliser l'internet en mouvement à moins de 16 km/h. Pour les besoins plus intensifs, l'offre « Mobile Prioritaire » commence à 1 356 000 ariary par mois pour 50 Go de données prioritaires, avec des options allant jusqu'à 27 120 000 ariary par mois pour 5 téraoctets de données prioritaires.

La licence de Starlink Madagascar a été officialisée par l'Autorité de régulation des technologies de communication (Artec) le 29 avril, avec une validité de cinq ans. En échange, Starlink s'est engagé à verser 100 000 euros pour l'obtention initiale de la licence. Cette autorisation permet à Starlink d'exploiter un réseau public de télécommunications par satellite, en ligne avec la politique de libéralisation des TIC menée par le gouvernement malgache.

L'arrivée prochaine de Starlink à Madagascar représente une avancée majeure pour l'amélioration de l'accès à internet dans le pays. Malgré des tarifs plus élevés que la moyenne régionale, la qualité et la couverture étendue de ses services par satellite devraient offrir une solution précieuse aux résidents et aux entreprises malgaches.