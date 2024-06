Algérie: Adrar - Le pays a atteint un bond qualitatif dans la protection des droits de l'enfant

ADRAR — La Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Mme Meriem Cherfi, a souligné, mercredi à Adrar, que "l'Algérie a réalisé un bond qualitatif en termes de protection et de promotion des droits de l'enfant".

"L'Algérie a atteint un bond qualitatif et a fait de grands pas en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant à la faveur d'un arsenal de lois inspirées de sa Constitution", a affirmé Mme Cherfi lors d'une rencontre régionale sur l'enfance en Algérie intitulée "Pour un avenir radieux à nos enfants, leaders de demain", animée au Théâtre régional d'Adrar.

"La Constitution prône, au titre des dispositions prises pour la protection et la promotion de l'enfance, le principe de l'intérêt suprême de l'enfant", a soutenu Mme Cherfi indiquant que "l'enfance fait partie des volets qui revêtent un grand intérêt de la part des hautes instances du pays à l'effet de réunir les conditions nécessaires et idoines pour une vie meilleure et exemplaire de cette frange de la société".

Elle a, à ce titre, fait part qu'"une mouture de plan d'action de l'enfance 2025-2030 qui est en préparation avec le concours de tous les départements ministériels, les corps de sécurité, les acteurs de la société civile et les experts concernés par l'enfance".

Pour ce faire, a-t-elle indiqué, une commission chargée de l'élaboration de cette mouture a été mise en place, avant d'ajouter que la délégation soutient fort cette démarche par l'organisation des rencontres régionales sur l'enfance, dont celle d'Adrar qui est la première, pour que ce plan soit inspiré de la réalité des enfants de l'Algérie.

Mme Cherfi a mis à profit cette rencontre pour rendre hommage aux efforts locaux fournis pour la promotion de cette catégorie et son insertion dans divers volets créatifs et des clubs d'épanouissement des enfants créés dans divers secteurs prometteurs.

Ayant regroupé des représentants de 22 wilayas du Sud du pays, cette rencontre a donné lieu à l'animation de plusieurs ateliers afférents à la réalisation du confort social de l'enfant, la consolidation du cadre réglementaire de protection de l'enfant et sa prévention des différents dangers. Le programme de cette visite prévoit jeudi des activités culturelles et récréatives, dont des spectacles de théâtre et de musique d'enfants, dont une représentation théâtrale "Palestine", en sus de l'exécution d'un exercice d'exhibition des enfants de la Protection civile.