Algérie: ANP - Sortie de nouvelles promotions à l'Ecole supérieure navale

ALGER — Le Commandant des forces navales, le Général major Benmeddah Mahfoud, a présidé, mardi, une cérémonie de sortie de nouvelles promotions de l'Ecole supérieure navale (ESN) "Moudjahid Général-Major Mohamed Boutighane" de Tamentfoust au titre de l'année 2023-2024.

Il s'agit de la 32e promotion d'Officiers du Cours de Commandement et d'Etat-major, de la 43e promotion d'Officiers du Cours de perfectionnement, de la 7e promotion Master, de la 17e promotion de la formation commune de base militaire, de la 39e promotion de la formation fondamentale correspondant à la 11ème promotion LMD de Licence en Sciences de la navigation maritime, Mécanique navale, télécommunications, Management et gestion des affaires maritimes et Conservation navale.

Les promotions sortantes comptent 9 stagiaires étrangers issus de pays frères.

Après inspection des promotions par le Commandant des forces navales, le commandant de l'ESN de Tamentfoust, le Général major, Merzouk Ahmed a prononcé une allocution dans laquelle il s'est félicité du niveau de formation et des efforts consentis pour "le hisser à la hauteur des exigences de modernité et des progrès actuels", incitant les diplômés "à faire preuve de discipline et d'abnégation dans l'accomplissement de leurs missions en toute loyauté, par fidélité au serment des vaillants chouhada et aux valeurs et principes de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre".

Après la prestation de serment, la remise des diplômes et des grades aux majors de promotions et la passation du drapeau entre les promotions sortantes et les nouvelles, l'accord a été donné pour baptiser la promotion du nom du chahid Ayadi Rabah. Au terme de la cérémonie, la famille du chahid Ayadi Rabah a été honorée par le Commandant des forces navales, le Général-major Benmeddah, qui a signé le Livre d'or de l'Ecole.

Né le 12 décembre 1925 à Guerrouma (W. Bouira) dans une famille rurale, le chahid Ayadi Rabah s'est imprégné très jeune des valeurs de sacrifice et de patriotisme.

En 1955, il rejoint les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) dans la 1ere région de la wilaya IV où il participe à plusieurs batailles contre le colonisateur. Le défunt était connu pour sa bravoure et son dévouement pour le recouvrement de la liberté et de l'indépendance. Il tomba au champ d'honneur en 1958 à Oued Soufflat (Bouira).