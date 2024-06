Afrique du Nord: L'ambassadeur pakistanais appelle les investisseurs de son pays à tirer profit du climat des affaires favorable en Algérie

ALGER — L'ambassadeur du Pakistan en Algérie, Khalid Hussain Khan Gudaru a appelé, mercredi à Alger, les opérateurs économiques pakistanais à tirer profit des opportunités d'investissement et du climat des affaires favorable en Algérie.

L'ambassadeur a indiqué, en marge des travaux d'un forum d'affaires algéro-pakistanais, organisé en marge de la 55e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), que "le climat des affaires en Algérie est favorable, d'où l'importance d'examiner toutes les voies à même d'inciter les opérateurs économiques pakistanais à y investir. Nous examinerons également les voies et moyens d'attirer leurs homologues algériens pour investir au Pakistan".

Selon le diplomate pakistanais, l'objectif est d'augmenter les échanges commerciaux entre les deux pays, pour atteindre 1 milliard de dollars en 10 ans, et ce à travers l'intensification des rencontres et l'échange des visites de travail entre les délégations des deux pays, en vue de s'enquérir davantage sur les besoins de chaque Etat.

Dans une déclaration à la presse, en marge des travaux du Forum, le président de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), Kamel Hamenni, a affirmé qu'"en dépit de la faiblesse des échanges commerciaux entre les deux pays, il n'en demeure pas moins que ces échanges demeurent en faveur de la partie pakistanaise, ce qui nous a amené à leur proposer des opportunités d'investissement, notamment dans le domaine de l'industrie textile en vue de restaurer l'équilibre dans les échanges".

Pour M. Hamenni, l'Algérie est prête à ouvrir les portes des marchés africains aux investisseurs pakistanais, à travers la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et la Grande zone arabe de libre-échange (GZALE).

Dans une allocution à l'ouverture des travaux du Forum, le président de la CACI s'est dit optimiste quant à l'amélioration du niveau des échanges et des investissements entre les deux pays, à travers la promotion des initiatives pour le rapprochement des hommes d'affaires, ajoutant que les relations économiques et commerciales entre l'Algérie et le Pakistan peuvent se développer davantage, en intensifiant les rencontres entre les hommes d'affaires des deux pays.

De son côté, le SG de la CACI, Khaled Dehane, a appelé la partie pakistanaise à "s'intéresser davantage au marché algérien notamment avec l'existence d'expériences économiques bilatérales réussies entre l'Algérie et plusieurs autres pays".

Les processus de développement empruntés par les autorités algériennes et parrainés par le président de la République sont en harmonie avec plusieurs avantages concurrentiels offerts dans les secteurs économiques pakistanais notamment en matière de l'industrie textile et de l'industrie pharmaceutique, ajoute M. Dehane. Le Forum des affaires algéro-pakistanais, organisé par la CACI, s'est déroulé en présence de 15 opérateurs économiques pakistanais et 50 opérateurs algériens.