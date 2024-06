Cote d'Ivoire: Redynamisation de la Chambre nationale des Promoteurs et Constructeurs Agréés de CI - Le vice-président consulte des promoteurs

Le Pdg de Challenge Immobilier International (Chim-Inter) a accordé des audiences à des membres de la Chambre nationale des Promoteurs et Constructeurs Agréés de Côte d'Ivoire (Cnpc-ci), le jeudi 20 juin 2024.

Yamoussa Coulibaly a reçu, successivement, Ndri Kouakou Judas et N'dri Konan Siméon qui sont les délégué régionaux respectifs du Gbêké et du Bélier, Yoro Daniel, le secrétaire à l'Organisation et Mme Diomandé, la secrétaire chargée des activités et des Relations avec les Femmes Promotrices immobilières de la Cnpc-ci.

Aux termes de ces audiences, les hôtes du vice-président Yamoussa Coulibaly ont exprimé leur satisfaction. « Nous avons échangé, avec le vice-président, sur les voies éventuelles pour redynamiser la Cnpc-ci. Nous nous réjouissons de la démarche participative qu'il a adoptée dans la conduite de sa mission. Nous avons également profité de cette rencontre pour exprimer nos remerciements au président Siriki Sangaré à travers son collaborateur pour sa contribution décisive dans la réalisation du projet de logements sociaux que nous avons initié à Bouaké », a déclaré N'dri Kouakou Judas.

« Nous sommes venus pour faire le compte-rendu de la mission que nous avons effectuée au Canada dans le cadre du Salon de l'immobilier, du financement et de l'innovation que la Cnpc-ci organise à Laval, du 11 au 13 novembre 2024, au vice-président. Nous avons aussi échangé sur la stratégie à mettre en place pour dynamiser notre faîtière. Nous avons été très bien instruits par ses conseils », a ajouté le secrétaire à l'organisation Yoro Daniel.

Pour sa part, Yamoussa Coulibaly a réitéré son engagement à réussir la mission que lui a confié le président de la Cnpc-ci. Ce, conformément à la vision du président Siriki Sangaré de faire de la faîtière une pièce maîtresse de l'industrie immobilière en Côte d'Ivoire et en Afrique. « J'ai initié des audiences de travail avec certains de nos membres. Je proposerai à l'ensemble de mes pairs un projet de mémorandum que nous allons enrichir pour le présenter, la semaine prochaine, au ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme », a fait savoir le vice-président chargé de la Politique générale et des Réformes de la Cnpc-ci.

La Cnpc-ci faut-il le rappeler, est la faîtière des professionnels du secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Son ambition est d'offrir des logements conformes aux normes en vigueur, à toutes les couches de la population.