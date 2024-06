La cérémonie de pose de la première pierre du Centre national des opérations d'urgence (CNOU) s'est déroulée mercredi à Lomé, en présence du ministre de la Sécurité, Calixte Madjoulba, et du général Alan Dohrmann, commandant de la Garde Nationale du Dakota du Nord.

Ce centre est destiné à renforcer les capacités de coordination et de réponse de l'Agence nationale de protection civile du Togo.

Le CNOU jouera un rôle crucial dans la coordination de toutes les activités opérationnelles de l'Agence nationale de protection civile. Il s'agit d'une avancée majeure pour le Togo en matière de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Le soutien de la Garde nationale du Dakota du Nord est essentiel pour la réalisation de ce projet.

'Ce centre nous permettra d'améliorer notre mécanisme de prévention et de gestion des risques de catastrophes en complément aux efforts constamment consentis par le gouvernement dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes', a indiqué Calixte Madjoulba lors de la cérémonie.

La Garde Nationale du Dakota du Nord est une composante essentielle de la force militaire et de secours des États-Unis. Composée de l'Armée et de l'Air National Guard, elle joue un rôle clé dans la défense nationale ainsi que dans les interventions d'urgence au niveau local et international.

La mission de la Garde Nationale du Dakota du Nord inclut non seulement la défense du territoire américain, mais aussi le soutien aux communautés en cas de catastrophes naturelles et d'autres urgences. En outre, elle participe à des missions de formation et de soutien à l'international, contribuant ainsi à renforcer les capacités de réponse aux crises dans différents pays.

Le partenariat entre la Garde Nationale du Dakota du Nord et le Togo s'inscrit dans le cadre d'une coopération internationale visant à partager des compétences et des ressources pour améliorer la gestion des risques et des catastrophes. Ce partenariat a déjà permis de former de nombreux agents togolais et de fournir des équipements essentiels pour la gestion des urgences.

La création du CNOU, soutenue par l'expertise et les ressources de la Garde Nationale du Dakota du Nord, permettra au Togo de renforcer ses capacités de réponse rapide aux catastrophes naturelles. Cela inclut une meilleure coordination entre les différentes agences et une utilisation plus efficace des ressources disponibles.

Le CNOU contribuera également à améliorer la sécurité civile au Togo en offrant une infrastructure moderne et adaptée pour la gestion des crises. Cette initiative est une preuve tangible des efforts continus du gouvernement togolais et de ses partenaires internationaux pour protéger les citoyens et les biens en cas de catastrophe.

Le soutien de la Garde Nationale du Dakota du Nord témoigne de l'importance de la coopération internationale dans la gestion des risques de catastrophes. Ce type de partenariat permet de partager des connaissances, des technologies et des stratégies efficaces, renforçant ainsi la résilience des communautés face aux défis climatiques et environnementaux.