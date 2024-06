Le groupe parlementaire Yewwi askan wi s'érige en bouclier autour du Premier ministre, Ousmane Sonko qui, depuis quelques temps, est sous pression des partisans de l'ancien régime du président Macky Sall qui exigent le respect du délai de 90 jours pour sa déclaration de politique générale (Dpg).

S'exprimant lors d'un point de presse hier, mercredi 26 juin, Ayib Daffé, nouveau président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi évoquant l'omission de certaines notions dans le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale a fait remarquer que l'audition du Premier ministre Ousmane Sonko est « actuellement impossible».

Les partisans de l'ancien régime du président Macky Sall, renvoyés dans l'opposition par les Sénégalais lors de la présidentielle du 24 mars dernier, qui exigent du Premier ministre Ousmane Sonko le respect du délai de 90 jours pour sa déclaration de politique générale (Dpg) devraient prendre leur mal en patience.

En effet, s'exprimant lors d'un point de presse hier, mercredi 26 juin, Ayib Daffé, nouveau président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a fait remarquer au sujet de cette audition du Premier ministre Ousmane Sonko qu'elle est « actuellement impossible». Pour justifier sa position, la nouvelle tête de file du groupe parlementaire du régime en place et qui incarne cependant la minorité parlementaire a soulevé un « sérieux vide juridique » dans l'actuelle version du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, éditée en juillet 2021.

En effet, selon lui, le règlement intérieur distribué aux parlementaires de la quatorzième législature lors de leur installation le 12 septembre 2022 « a omis des modifications apportées par la loi organique de 2019 », notamment celles concernant la suppression du poste de Premier ministre.

« En 2021, l'ancien régime avait voté une loi pour restaurer le poste de Premier ministre. Mais, en parallèle, aucune autre loi organique n'a été votée pour restaurer le poste de Premier ministre dans le règlement intérieur. Ce qui fait que le Premier ministre est absent et n'existe pas dans notre règlement intérieur et il n'existe pas non plus une disposition dans le règlement intérieur qui permette de préciser les modalités d'organisation et de tenue d'une Déclaration de politique générale, d'une motion de censure et d'une question de confiance.», a-t-il souligné. Avant de marteler : « Le Premier ministre, la Déclaration politique générale (Dpg), la motion de censure et la question de confiance sont abrogées de cette nouvelle version du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ».

Poursuivant son propos, l'ancien mandataire du candidat Ousmane Sonko lors de la dernière élection présidentielle, estimant que l'absence de ces différentes notions dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale « rend caduque toute procédure liée à la Déclaration de politique générale », a indiqué que son groupe va saisir le Premier ministre, Ousmane Sonko, dans les mêmes conditions qu'il l'avait fait avec son prédécesseur, Amadou Ba, pour lui signifier que le Règlement intérieur actuel ne l'oblige pas à faire sa Déclaration politique générale (Dpg). « Notre collègue Guy Marius Sagna avait écrit au Premier ministre Amadou Bâ pour lui signifier l'impossibilité de tenir la Dpg. Mais, il avait fait un passage en force, il avait passé outre les dispositions du Règlement intérieur. Est-ce qu'on doit continuer dans la fraude à la loi ? Nous allons saisir le Premier ministre dans les mêmes conditions. C'est à lui de décider s'il fera sa Dpg ou pas.

Mais le Règlement intérieur actuel ne l'oblige pas à le faire. », a conclu Ayib Daffé, président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, par ailleurs Secrétaire général par intérim de l'actuel parti au pouvoir Pastef.