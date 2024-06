Algérie: Le Centre de regroupement de l'élite sportive de Fouka - Un temple sportif pour former des champions

ALGER — Le parc des infrastructures sportives destinées aux athlètes de haut niveau, s'est renforcé avec l'inauguration du Centre de regroupement et de préparation de l'élite sportive des "frères Soukhane", un nouvel édifice aux normes internationales, sis dans la ville de Fouka (Tipasa), qui est appelé à devenir un temple sportif devant contribuer à former les champions de demain, capables de lever très haut l'emblème national.

Doté de toutes les commodités susceptibles d'aider à la haute performance, ce temple sportif établi sur une superficie de six (6) hectares à l'entrée de la ville de Fouka, comprend deux salles omnisports pour les sports collectifs (basket, volley et handball) auxquelles s'ajoutent quatre autres salles destinées aux sports de combat.

Il comprend également six salles "fédérales" mises à la disposition des fédérations nationales olympiques à savoir: l'escrime, le judo, la lutte, l'haltérophilie, la gymnastique et le Karaté (sport non-olympique), ainsi que de nombreux services tels que l'hébergement et la restauration.

La Fédération algérienne d'escrime (FAE), par-exemple, a déjà commencé à équiper sa salle par des moyens pédagogiques et techniques nécessaires pour ses athlètes d'élite, et qui y sera un pôle d'escrime africaine. Ce centre d'entraînement sera ouvert à tous les escrimeurs du continent africain.

%

En effet, la Fédération d'escrime projette en 2025 le lancement d'une académie africaine d'escrime au sein de cette salle fédérale, comme l'a indiqué à l'APS, le président de la FAE, Omar Benadouda.

De son côté, l'espoir du Judo algérien Dris Messaoud, ravi de cette belle réalisation, a estimé que la nouvelle infrastructure destinée à l'élite sportive dispose des "conditions idoines dont ont besoin les sportifs de haut niveau pour se concentrer sur les entrainements et se préparer idéalement aux échéances internationales".

"Je poursuis sérieusement ma préparation pour obtenir les points supplémentaires et nécessaires pour décrocher ma qualification aux JO-2024 de Paris, raison pour laquelle, je vais profiter des commodités qu'offre cette infrastructure pour persévérer en prévision de ces échéances internationales", a estimé le champion africain et méditerranéen.

Le ministre de la Jeunesse et des sports, Abderrahmane Hammad, a, rappelle-t-on, inauguré ce centre auquel une enveloppe de 2,5 milliards de dinars a été allouée, et qui fait partie d'un programme de réalisation de 11 centres similaires.

Il faut signaler que les autorités locales représentées par le Directeur de la Jeunesse et des sports de Tipasa et le Wali, ont été derrière l'accélération de ce projet qui a connu un retard dans la réalisation, selon l'exposé présenté au ministre.

De son côté, le wali de Tipasa, Abou Bakr Seddik Boucetta a annoncé à cette occasion l'inscription d'un autre projet concernant la réalisation d'une "passerelle métallique reliant le stade semi-olympique de Koléa, surplombant la route reliant les villes de Koléa et Fouka" pour permettre ainsi aux athlètes de football et d'athlétisme de bénéficier des services d'hébergement et de restauration.

Parmi les grandes réalisations de ce centre sportif moderne, une piscine olympique de 50 m, en acier inoxydable réalisée par l'entreprise italienne: MYRTHA-POOLS, homologuée par l'instance internationale World-Aquatics.

Il s'agit de la seconde piscine de ce genre réalisée en Algérie, après celle du complexe olympique Miloud Hadefi d'Oran.

L'entraineur en chef de l'équipe nationale de Natation, Mouloud Bouchendouka a souligné pour sa part que cette nouvelle piscine réalisée selon les normes internationales" permettra aux différentes sélections nationales d'effectuer leurs stages dans les meilleures conditions possibles, mais stimulera également la création d'une école de natation au profit des enfants de Fouka et Koléa et des régions avoisinantes".

Un Centre sportif en quête d'une gestion professionnelle et financement autonome

La gestion du Centre de regroupement et de préparation de l'élite sportive "frères Soukhane" a été confiée au Centre National des Sports et Loisirs de Tikjda (CNLT) qui prend aussi, en charge la gestion des unités de Tikdja (wilaya de Bouira), ainsi que l'unité de Seraidi (Annaba) et ce dans le cadre d'une entreprise publique à caractère industriel et commercial, afin d'atteindre le financement autonome, et se passer des aides financières de l'Etat.

Dans ce chapitre, il sera procédé très prochainement à la signature de protocole d'accord avec les Fédérations nationales (environ 17 à l'heure actuelle) pour bénéficier des infrastructures du centre contre un versement annuel.

Le Directeur du Centre National des Sports et Loisirs, Smail Meziani a souligné à l'APS que "l'expérience réussie dans la gestion des centres de Tikjda et Seraidi a poussé le MJS à nous confier la gestion du Centre de Fouka, en procédant ces derniers mois aux travaux de réalisation de l'hôtel d'une capacité de 160 lits et d'un restaurant de 160 places".

Selon le Directeur Général, les sommes versées par les fédérations nationales dans le cadre des protocoles d'accord serviront à " l'entretien du Centre destiné en priorité aux athlètes d'élite, comme il sera possible aux clubs (toutes disciplines confondues) d'y effectuer leurs stages. Mêmes les familles algériennes, désirant pratiquer le sport durant les jours de repos, pourront en profiter à des prix raisonnables, comme c'est le cas au centre national de Tikjda".

Selon le DJS de Tipasa, Sofiane Ounteghar, "le centre de regroupement et de préparation de l'élite sportive des Frères Soukhane dispose de cours de tennis, des terrains de Beach-volley, du tir sportif, ainsi qu'un centre de santé qui sera équipé et dirigé par le Centre national de médecine sportive, et aussi d'un centre pédagogique qui pourra organiser des journées d'étude, des conférences et sessions de formation à l'intention du mouvement associatif juvénile".

Enfin ce Centre porte le nom des frères "'Soukhane" en hommage aux joueurs de l'équipe du FLN du football (1958-1962), à savoir Abderrahmane Soukhane ravi à l'affection des siens en 2015, et son frère Mohamed décédé en 2021. Le président de l'association du FLN, Mohamed Maouche (88 ans) présent à l'inauguration de ce centre s'était dit fier et reconnaissant que ce temple sportif soit un honneur pour ses compagnons de sport et de lutte contre le colonialisme français.