Algérie: Les relations algéro-sénégalaises se sont renforcées et intensifiées

ALGER — Les relations entre l'Algérie et le Sénégal se sont renforcées et intensifiées ces dernières années, grâce au leadership et à la vision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé mercredi l'ambassadeur du Sénégal en Algérie, M. Serigne Dieye.

"Au cours de ces dernières années, les relations entre le Sénégal et l'Algérie se sont renforcées et intensifiées grâce au leadership et la vision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", a déclaré M. Dieye à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, au terme de sa mission en Algérie.

Il a également exprimé sa gratitude et ses remerciements au président de la République pour le soutien qu'il lui a apporté durant sa mission en Algérie ainsi qu'au peuple algérien pour son hospitalité.

"Nous avons eu des actions concrètes", a-t-il souligné, citant notamment l'ouverture d'une banque algérienne à Dakar, une ligne maritime et une liaison aérienne entre les deux pays, lesquels sont unis par des "liens séculaires", a-t-il ajouté.