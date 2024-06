Afrique de l'Ouest: Election présidentielle en Mauritanie - La Commission électorale justifie ses procédures

À quelques jours de l'élection présidentielle, la commission électorale qui se sait très attendue après des élections législatives contestées tente de rassurer et multiplie les prises de paroles au sujet des moyens mis en place pour garantir la transparence des élections. Elle a donc profité de l'occasion pour présenter son système informatique et de rappeler que, depuis un an, les résultats sont publiés en temps réel.

Devant plusieurs représentants d'ambassadeurs accrédités à Nouakchott, la CENI l'assure : toutes les données à caractère non personnel collectées le jour J seront rendues publiques instantanément sur la plateforme MyCeni.

« Avant toute vérification, la donnée saisie par un membre du bureau de vote est publiée pour le grand public, nous explique Mohamedad Farouk Nanne, directeur informatique à la CENI, donc tous les Mauritaniens, tous les observateurs, toutes les personnes désireuses de voir le processus sont des contrôleurs. »

Une disposition informatique nécessaire selon la CENI pour garantir la transparence et rétablir la confiance. Mais peu fiable selon la majorité des candidats de l'opposition. Ils accusent la CENI de ne pas avoir pris en compte l'ensemble de leurs doléances pour garantir la transparence.

Parmi leurs requêtes : l'audit du fichier électoral et du système informatique, mais aussi la mise en place d'un comité de coordination pour être associé à la mise en œuvre de l'ensemble du dispositif. Des demandes tardives pour certaines, peu réalisables pour d'autres, selon le directeur informatique qui ajoute que la CENI a rendu publiques toutes ses réponses.

« On a fait l'audit du fichier électoral, on a remis la liste électorale détaillée aux différents mandataires, poursuit Mohamedad Farouk Nanne. Et on attendait des réclamations de leur part. Pour le système informatique on a fait notre audit ; maintenant s'ils veulent auditer de l'intérieur, on n'est pas prêt à ouvrir la porte de notre système avant l'élection. Aucun système n'est à l'abri d'attaque et surtout si cette personne vient d'un candidat. »

Selon la Commission électorale indépendante, plus d' 1,9 million d'électeurs sont attendus en Mauritanie dans les urnes le 29 juin prochain.