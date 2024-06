Afrique: Essaouira - Coup d'envoi de la 25e édition du Festival Gnaoua et Musiques, ce soir

La 25e édition du Festival Gnaoua et Musiques du Monde d'Essaouira s'ouvre ce soir dans la capitale de cette province marocaine du même nom, à 375 kilomètres au sud de Casablanca.

Cet évènement culturel d'envergure mondiale va débuter par une grande parade, "véritable moment d'allégresse et de convivialité", avant le concert d'ouverture qui sera donné par un collectif d'artistes du Maroc, de la Côte d'Ivoire, de l'Espagne et du Brésil, dont les Maâlem Hassan Boussou et Moulay El Tayeb Dehbi.

La compagnie Dumanlé, spécialisée dans le Zaouli - un art populaire ivoirien associant, dans un même spectacle, masque, costume, musique et danse -, va également participer à ce concert d'ouverture, de même que l'artiste flamenco Nino de Los Reyes, basé à Madrid, et qui sera accompagné du percussionniste Sergio Martinez.

Le groupe de musique brésilien Ilê Aiyê, originaire de Salvador de Bahia, au Brésil, sera également de la partie lors de ce concert d'ouverture axé sur la célébration de "la fraternité transatlantique", selon les organisateurs.

Ils promettent à travers ce concert une expérience musicale et visuelle sous la forme d'une "explosion de rythmes" mêlant les genres gnaoua, la batucada brésilienne, le flamenco et le zaouli ivoirien, dans le but de mettre en perspective leurs similitudes.

Le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d'Essaouira, créé en 1998, est un évènement culturel mondial dont l'objectif premier est de "réhabiliter un patrimoine aux profondes racines africaines qui était menacé de disparition, mettre en valeur la splendeur de la destination Essaouira qui traversait alors un passage à vide, et contribuer à faire rayonner la culture marocaine dans le monde".

"Aujourd'hui, force est de reconnaître que ces objectifs ont été atteints au-delà des espérances de départ", peut-on lire dans un document remis à la presse.

Le Gnaoua ou Gnaoui fait référence à un peuple descendant principalement d'esclaves, vivant dans un espace à la croisée des peuples berbères dont les Touaregs, des peuples d'Afrique subsaharienne, de ceux de l'islam, de leurs traditions religieuses (confréries, transes) et musicales et de leurs instruments.

"La culture ancestrale des Gnaoua est un trésor inestimable que nous avons défendu passionnément depuis plus de 25 ans et porté jusqu'à son inscription à l'UNESCO. La musique des Gnaoua a laissé son empreinte sur la scène musicale mondiale. Cette culture et ce festival ont servi le Maroc dans ce qu'il a de plus emblématique, son message de paix, de coexistence et d'ouverture sur le monde", a déclaré Neïla Tazi, productrice du Festival.

400 artistes et 53 concerts au programme

La 25e édition du Festival Gnaoua et Musiques du Monde, qui prend fin samedi, propose une programmation musicale riche et variée, avec 53 concerts au total, dont 6 concerts fusions.

Quatre-cents artistes sont attendus à cette édition, dont de grands noms des musiques du monde comme le bassiste sénégalais Alune Wade, le légendaire trompettiste américain de Jazz Randy Brecker, sept fois récompensé aux Grammy Awards, et surtout 34 Maâlems gnaoua.

Dans la langue gnaoua, Maâlem signifie "celui qui a un savoir-faire", "un maître qui peut transmettre des connaissances".

L'édition 2024 du festival comporte une innovation relative au lancement d'un programme de formation, en partenariat avec l'une des plus prestigieuses institutions musicales au monde, le Berklee College of Music de Boston, dans Massachussetts (Etats-Unis).

Les organisateurs annoncent par ailleurs la création d'une chaire dédiée à la culture gnaoua, en partenariat avec le "Center for African Studies" de l'université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir.

"Forte de son quart de siècle de longévité, cette édition marquera le début d'un nouveau chapitre résolument tourné vers l'avenir et porteur de projets structurants et durables", promettent les organisateurs.