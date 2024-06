Madagascar: Mahajanga - L'ancien préfet recouvre la liberté

Après six mois de détention à la maison centrale d'Antanimora, l'ancien préfet de Mahajanga, l'administrateur civil Lahanaina Fitiavana Ravelomahay retrouve la liberté et jouit de nouveau de ses droits, depuis la semaine dernière. Lavé de tout soupçon, l'ancien préfet est relaxé purement et simplement et recouvre la liberté totale.

Tel est le verdict de la justice suite à l'affaire de cinquante conteneurs de riz avarié dans laquelle il était impliqué avec quelques personnes. Il est arrivé à Mahajanga lundi et a retrouvé ses proches. Un culte matinal a été organisé à l'église FJKM Ziona vaovao mardi à 5h30, en sa faveur à l'occasion de cette sortie de la prison et en guise de remerciements à Dieu.

Sa famille, épouse et enfants ainsi que ses frères et soeurs, des amis proches, des politiciens de Mahajanga, et la grande famille de l'église FJKM à laquelle il est membre ont assisté à cette messe.

« Je ne pensais pas qu'un jour je pourrai revenir discourir sur ce pupitre. Comment rendre au Seigneur tout le bien qu'Il m'a fait (Psaumes 116/12). Je n'ai de reproche à faire à qui que ce soit et je n'ai pas à expliquer pourquoi j'ai été emprisonné. Je n'ai qu'un seul mot, je remercie Dieu pour le chemin qu'Il m'a tracé et m'a fait suivre. Dieu ne vous fait pas porter ce que vous ne pourrez pas supporter. Il sait ce que je pouvais endurer et on doit accepter où Dieu veut nous conduire. Et Il m'a montré sa gloire. Croupir en prison n'est pas du tout un honneur mais je l'ai pu faire grâce au Seigneur et ma foi intérieure. J'ai pu ressentir sa force et son pouvoir. Je n'ai pas besoin de kalizy ni de palabres, j'ai juste besoin de vos prières », a déclaré l'administrateur civil.