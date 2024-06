Madagascar: Podium Au Stade Barea - La performance des artistes locaux clôture la fête

Hier, le grand podium de la Fête de l'Indépendance a eu lieu au stade Barea Mahamasina, avec la participation de divers artistes locaux pour animer la scène.

Toujours célébrée dans l'unité, la fin des festivités de la Fête nationale a été marquée hier par un événement grandiose au stade Barea Mahamasina. Des milliers de Malgaches se sont réunis pour partager ensemble ce moment mémorable lors du grand podium gratuit de l'après-midi.

De 14h30 à 18h30, le stade a vibré au son de la musique locale, avec des artistes honorant cet instant. La scène, orientée vers l'Ouest, était installée sur la partie Est de la pelouse, où étaient présents les invités d'honneur tels que le président de la République et son épouse, ainsi que des membres du gouvernement. Pendant ce temps, des artistes de tous horizons ont enflammé la scène avec quatre heures de spectacle ininterrompu. Tsiliva, Skaiz, Oladad et Ejema ont partagé leurs succès dans la première partie avec «O ry tiako» et «Mahatsiaro anao». Entre chaque performance, des animations ont été proposées par Etsetra Etsetra et DJ Cyemci, maintenant l'enthousiasme de la foule à son comble.

Célébration

La scène a pris une nouvelle dimension avec Boy Black et ses danseurs avec «Tsy hitambarako», et Jerry Marcoss a enflammé le public avec ses tubes bien-aimés comme «Medley» et «Avec toi», accueillant même l'arrivée du président de la République à 16 heures. La scène a également vu émerger de jeunes talents comme Njara Marcel avec ses titres entraînants «Ihafiako» et «Manana finoana». L'apothéose de la journée a été marquée par une surprise lorsque Sabata a interprété «Andavamamba» depuis une décapotable sur la pelouse, créant une ambiance unique.

%

Le groupe Kiaka a ensuite enchaîné avec leurs succès, suivi par Rijade, Odyai, Lima, Wada, Yoongs et bien d'autres, offrant un bouquet final de chansons inoubliables. «Je suis totalement impressionnée par les performances des différents artistes cette année lors de la Fête de

l'Indépendance, qui étaient particulièrement remarquables. Malgré les difficultés quotidiennes, j'ai constaté que l'esprit de solidarité demeure vivant chez les Malgaches», souligne Lalao Ravaonala, une mère de famille présente à Mahamasina hier. Cette journée exceptionnelle s'est déroulée dans une atmosphère sécurisée et festive, clôturée par un spectacle de feux d'artifice grandiose qui a illuminé le ciel pour le bonheur de tous les Tananariviens.