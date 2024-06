Madagascar: Tourisme - Un vol charter entre Tel-Aviv et Nosy Be attendu

Une nouvelle liaison aérienne est prévue d'ici la fin de l'année.

L'effervescence règne à Nosy Be, avec l'annonce de l'arrivée d'un vol charter reliant Tel-Aviv à l'île aux parfums, prévu pour décembre selon le ministère du Tourisme. Cette initiative vise à promouvoir l'image de l'île et s'inscrit dans une série d'actions récentes. Depuis mardi, des journalistes et influenceurs israéliens visitent Nosy Be dans le cadre d'une expérience immersive destinée à promouvoir la destination auprès des touristes israéliens.

Le ministre du tourisme, lors de l'accueil de ces visiteurs mardi, se montre confiant quant à cette initiative de son département. «La couverture médiatique et la publication sur les réseaux sociaux de cette destination contribueront à positionner Nosy Be comme une destination de choix pour les voyageurs israéliens », a-t-il affirmé. La promotion de la destination se poursuit, et cette nouvelle liaison devrait non seulement attirer davantage de visiteurs israéliens, mais aussi renforcer les échanges culturels et économiques entre Nosy Be et Israël, dans l'objectif de promouvoir la destination sur la scène internationale.