Afrique Australe: La Zambie et l'Angola intensifient leur coopération multisectorielle

Luena — Le ministre de la province Occidentale de la Zambie, Kapelwa Mbanqueta, a déclaré que son pays promouvait "les synergies et l'interaction" pour étudier de nouveaux domaines de coopération entre les deux gouvernements pour répondre aux besoins des populations.

Kapelwa Mbangueta a exprimé cette intention après avoir rencontré aujourd'hui (mercredi) son homologue de Moxico, Ernesto Muangala, dans le cadre du premier Forum d'Affaires Angola/Zambie, qui se déroule du 26 au 29 juin.

Pour ce Forum, le dirigeant zambien est accompagné d'une délégation élargie composée de plus de 54 hommes d'affaires de ce pays voisin de l'Angola, membre de la Communauté des pays de l'Afrique australe (SADC).

Toujours sur la coopération bilatérale, Mbangueta a souligné : « nous entendons trouver des points communs pour explorer les domaines d'intérêt mutuel pour coopérer et par conséquent investir ».

Les 54 hommes d'affaires opèrent dans des secteurs tels que le tourisme, le commerce, les transports et l'agriculture et, au cours de l'événement, échangeront leurs expériences et identifieront les domaines possibles de coopération mutuellement avantageuse.

Le premier du Forum d'Affaires Angola/Zambie s'inscrit dans le cadre des engagements visant à renforcer les relations entre le gouvernement provincial de Moxico et les provinces frontalières de la Zambie, reflétant le partenariat solide développé ces dernières années.

À partir de mercredi, deuxième jour de l'événement, il y aura des séances de networking et de présentation d'opportunités d'investissement, des discussions sur le développement économique, les infrastructures et la coopération bilatérale, ainsi qu'un salon d'affaires.

Le Forum se terminera le 29 juin, par des visites de projets agricoles et miniers et la signature de lettres d'intention, en plus d'une conférence de presse.

La province de Moxico partage 747 kilomètres de frontières terrestres et fluviales avec la République de Zambie.