Angola: La production de bananes contribue à la diversification économique

Panguila — Les bananes peuvent et doivent être un élément de la chaine d'exportation pour contribuer à la diversification économique et accroître les recettes du pays, en dehors de l'industrie extractive, a déclaré mercredi la gouverneure provinciale de Bengo, Maria Antónia Nelumba.

Intervenant à l'ouverture de la Xème édition de la Foire nationale de production de banane, qui se déroule sur le marché de Panguila, Maria Antónia Nelumba a déclaré que la banane est l'un des fruits les plus importants à l'échelle mondiale en termes de commercialisation dans de nombreux pays, en plus d'être un aliment complémentaire.

Ce fruit revêt également une grande importance sociale et économique, car il constitue une source de revenus pour de nombreuses familles et agriculteurs, génère des emplois et développe les régions de production.

La gouverneure de Bengo a profité de l'occasion pour recommander aux administrations municipales de rétablir les routes vers les principaux centres de production, afin que les agriculteurs familiaux se sentent encouragés à produire toujours plus, augmentant ainsi leurs revenus.

Selon Maria Nelumba, l'amélioration des routes secondaires et tertiaires est un élément vital pour permettre à toute la production d'acheminer facilement vers les principaux marchés nationaux.

Elle a souligné que la foire représente une rencontre des acteurs de l'agriculture familiale, de coopératives, d'agriculteurs, de chercheurs et d'agronomes qui, sous le parrainage du Gouvernement provincial, recherchent les meilleures façons d'augmenter la productivité de manière durable, dans le but de placer les bananes de Bengo placez les bananes Bengo sur les grands matchés avec les techniques de plantation et de distribution les plus avancées.

Le gouvernement provincial de Bengo contrôle 156 associations paysannes et 187 coopératives agricoles, dont la plupart sont composées d'anciens militaires.

En 2023, la province de Bengo a produit 443 tonnes de bananes des espèces les plus variées. La Foire de la Banane a été créée par le gouvernement provincial de Bengo en 2012 et est la plus grande bourse de la province.

D'une durée de quatre jours, la foire de la banane rassemble environ 500 exposants des secteurs agricole, industriel, minier, bancaire et des services, avec un chiffre d'affaires attendu de l'ordre de plus de 100 millions de kwanzas.