Angola: Les accidents à Moxico causent 33 décès au premier semestre de l'année

Luena — Trente-trois personnes sont mortes et 214 ont été blessées dans la province de Moxico entre janvier et ce mois-ci, suite à 178 accidents de la route (38 de moins que durant la même période l'année dernière), selon une source policière.

Selon le délégué de l'Intérieur à Moxico, Dias do Nascimento, au cours de cette période, la Police Nationale a également enregistré 963 crimes de différentes natures, y compris des homicides, des agressions sexuelles et physiques, des vols et des vols qualifiés, soit une réduction de 55 délits par rapport à la période précédente.

S'adressant à l'ANGOP mardi, Dias do Nascimento a déclaré qu'il était nécessaire de lutter contre l'extraction illégale de ressources minérales stratégiques, la cybercriminalité et la pêche illégale.

La vandalisme et le vol des ressources publiques, ainsi que la contrebande de carburant et l'immigration illégale sont des crimes qui mériteront également l'attention des autorités d'ordre public et de sécurité, selon le délégué de l'Intérieur.

"Notre engagement envers la patrie angolaise exige un travail acharné et efficace, dont la stratégie requiert rigueur et discipline, afin d'améliorer toujours plus les mécanismes d'action et de garantir la sécurité de la population", a-t-il déclaré.

Moxico, la plus grande province de l'Angola en termes de superficie, compte environ un million d'habitants, répartis sur neuf municipalités, à savoir Moxico (siège), Camanongue, Léua, Cameia, Luacano, Luau, Alto Zambèze, Bundas et Luchazes.