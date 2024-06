Angola: Une députée angolaise à la conférence sur le terrorisme

Luanda — La députée angolaise Lurdes Caposso participe depuis mercredi, à Doha Qatar, à la Conférence mondiale des femmes parlementaires, consacrée aux stratégies de lutte contre le terrorisme et pour la prévention de l'extrémisme violent.

L'événement, qui se déroulera jusqu'à vendredi sous le thème « Le rôle des femmes parlementaires dans l'élaboration, la mise en oeuvre et la supervision de la législation, de la politique et de la stratégie visant à combattre le terrorisme et à prévenir l'extrémisme violent », est organisé par le Bureau antiterroriste des Nations Unies (UNOTC).

La parlementaire angolaise représentera les intérêts et les activités du pays et du Parlement angolais dans la lutte contre le terrorisme en Angola, en Afrique et dans le monde.

Lurdes Caposso, du groupe parlementaire MPLA, parlera des actions du Parlement angolais en matière de législation pionnière sur les questions de terrorisme et de son engagement à combattre la menace et à contribuer aux efforts collectifs pour promouvoir la paix et la sécurité dans le monde.

L'événement vise à trouver des moyens de coopérer avec d'autres pays africains et de développer des initiatives globales visant à lutter efficacement contre la menace généralisée du terrorisme sur le continent africain, conformément à la vision panafricaine.

Il vise également à obtenir des informations sur les stratégies adoptées par différents pays pour lutter contre la menace mondiale du terrorisme et à rester informé des efforts en cours et des projets futurs.