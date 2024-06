Ile Maurice: Le pays passe au niveau 2 malgré quelques manquements

L'ambassade des Etats-Unis a rendu public, mardi, le rapport sur la situation à Maurice concernant la lutte contre le trafic humain dont cet extrait accablant : "The Office of the Director of Public Prosecution (DPP) did not prosecute any suspected traffickers under the anti-trafficking law, nor did courts convict any traffickers, for the second consecutive year".

Le travail doit continuer. C'est ce que tout le monde a retenu, mardi, lors de la conférence de presse tenue au bureau de l'ambassade des États-Unis à Maurice, à Port-Louis, par l'ambassadeur Henry V. Jardine qui a présenté le rapport sur le trafic humain. Ce rapport met en lumière une avancée significative pour Maurice, qui a été promue au niveau 2. Cette promotion résulte des efforts croissants du gouvernement mauricien dans la lutte contre la traite des êtres humains, bien que certaines lacunes persistent.

Selon le rapport, le gouvernement mauricien a démontré des efforts croissants en matière de lutte contre la traite des personnes. Parmi les améliorations notables, on compte des enquêtes approfondies que l'île Maurice a menées sur des cas de traite, y compris des enquêtes sur des fonctionnaires présumés complices. Toujours selon le rapport, les agents de la force publique et les membres de la magistrature ont bénéficié de formations spécifiques sur les cas de traite.

De plus, le rapport démontre qu'un plus grand nombre de victimes de la traite ont été identifiées, incluant des victimes de travail forcé pour la première fois en quatre ans ainsi que des amendements législatifs dont la loi anti-traite qui a été modifiée pour renforcer le cadre institutionnel de lutte contre la traite, notamment par la création d'une unité spécialisée dans la police et l'inclusion de dispositions de non-punition pour les victimes commettant des crimes en raison de leur situation de victime.

Néanmoins, Maurice compte introduire une nouvelle législation visant à éliminer les frais de recrutement payés par les travailleurs. Malgré ces efforts, Maurice ne satisfait pas pleinement aux normes minimales pour l'élimination de la traite des personnes. Le premier point noir est le fait que le Bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) n'a poursuivi aucun trafiquant présumé en vertu de la loi anti-traite, et les tribunaux n'ont condamné aucun trafiquant pour la deuxième année consécutive. Le rapport pointe aussi du doigt les services de protection disponibles pour les victimes adultes de la traite qui restent insuffisants.

Toujours selon le rapport, un des points reprochés à la police demeure les enquêtes qu'elle mène car la police enquête souvent sur les cas potentiels de traite sous d'autres chefs d'accusation avec des charges de preuve moins lourdes, affaiblissant ainsi la dissuasion et ne traitant pas adéquatement la nature du crime.

Ainsi, le rapport formule plusieurs recommandations, notamment à ce que les victimes de la traite soient systématiquement identifiées en recherchant des indicateurs parmi les populations vulnérables et que la disponibilité des services en faveur de toutes les victimes de la traite soient étendus. Selon Henry V Jardine, l'île Maurice peut davantage améliorer la situation en augmentant les efforts pour enquêter et poursuivre les crimes de traite en vertu de la loi anti-traite et en fournissant une formation spécifique à la lutte contre la traite aux enquêteurs, aux inspecteurs du travail, aux procureurs et aux magistrats. Il espère que Maurice va assurer une approche centrée sur les victimes dans la prestation d'assistance.

L'ambassadeur Jardine a aussi salué les progrès réalisés par Maurice tout en soulignant l'importance de continuer à renforcer les efforts pour combler les lacunes restantes et protéger efficacement les victimes de la traite. Maurice, avec sa promotion au niveau 2, se trouve désormais sous les projecteurs internationaux, incitée à persévérer dans ses actions contre la traite des personnes pour atteindre les normes minimales exigées par la communauté internationale.