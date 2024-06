Ile Maurice: Son ancien petit ami et son complice condamnés

Shaïna Hansye, l'adolescente d'origine mauricienne, vivant en France, qui a été poignardée à mort et brûlée par D., son ancien petit ami et le complice de celui-ci en novembre 2019, peut désormais reposer en paix. Son ex de 21 ans, et son complice de 20 ans, tous deux jugés pour violences aggravées et vol du téléphone de l'adolescente de 15 ans, ont été condamnés, hier, par le tribunal de Senlis.

D a écopé de 20 mois de prison dont six avec sursis et son complice à 12 mois de sursis simple. Comme D. a déjà passé 14 mois en détention provisoire, il ne sera pas renvoyé en prison. Les deux hommes se voient interdire le port d'arme, tout contact avec les parties civiles, ainsi que l'interdiction de paraître à Creil. De plus, ils ne peuvent pas communiquer entre eux pendant deux ans.

D. est loin d'être un enfant de chœur. Selon la presse française, avant le meurtre de Shaïna Hansye, il avait été arrêté pour avoir agressé sexuellement une jeune femme en août 2017 et avait été condamné, en 2023, à deux ans de prison avec sursis et mise à l'épreuve. Six mois avant de s'en prendre à Shaïna Hansye et de la tuer, D avait tenté de lui voler son téléphone pour effacer les messages de menaces qu'il lui avait adressés, malgré l'interdiction qui pesait sur lui de la contacter. Ce jour-là, lui et son complice ont menacé l'adolescente et l'ont frappée.

Il s'est à nouveau illustré au tribunal, mardi, au cours de l'audience, qui s'est tenue pendant près de six heures à huis clos et dans une ambiance tendue, sous les yeux des proches de l'adolescente et notamment de son grand frère Yasin, particulièrement investi depuis cette tragédie afin de préserver la mémoire de sa petite sœur. Au cours de l'audience, D. a refusé de prendre la parole et a insulté une collaboratrice de l'avocate des parties civiles. Lui et son complice ont été accusés d'avoir manqué de respect à la cour. De plus, D aurait disparu pendant une suspension d'audience et n'a pas assisté à la fin des débats.

Cette condamnation marque la conclusion d'un long parcours judiciaire pour la famille de Shaïna Hansye.