Madagascar: Quatrième ART - Michèle Ange exporte la danse contemporaine malgache

Le gala de fin d'année de l'école Koré danse, dirigé par Dominique Marceau, chorégraphe et directeur artistique, s'est tenu au théâtre Plein Air St Gilles, le 19 Juin dernier à La Réunion.

La chorégraphe malgache, Michèle Ange Ralaiheilonarivony, était de la partie. La jeune femme a fait découvrir au public réunionnais la danse contemporaine malgache. La danse c'est un tout, c'est ce qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, sa personnalité. C'est ce qui lui a permis d'être ce qu'elle voulait être, de se libérer et se sentir mieux dans sa peau, dans sa tête. C'est plus qu'une passion, c'est ce qui a défini son mode de vie.

Michèle Ange continue de peaufiner ses connaissances; et l'orientation vers l'enseignement de la danse dans plusieurs écoles l'a mûrie et lui a donné le sens du partage. Pour elle, la danse est devenue une partie intégrante de sa vie sociale et journalière et l'orientation de son parcour et recherches universitaires va vers l'étude de cette dernière avec l'aboutissement d'un mémoire de Master intitulé « L'étude des enjeux socioculturels et économiques des danses traditionnelles Tandroy sur le développement humain », soutenu le 30 novembre 2020 à la Faculté des lettres et des sciences humaines, au sein du département d'Histoire.