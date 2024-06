Madagascar: Fête de l'indépendance à Mahamasina - Andry Rajoelina exhorte l'armée à veiller sur la souveraineté nationale

La fête de l'indépendance a été marquée par le traditionnel défilé militaire à Mahamasina, une cérémonie durant laquelle les autorités ont voulu mettre en lumière la force et la solidarité des forces armées. Le président de la République a exhorté pour l'unité nationale.

Le traditionnel défilé militaire à Mahamasina a marqué la célébration de la fête de l'indépendance. Ce défilé a vu la participation de 3 757 militaires de toutes les armes confondues et la mobilisation de 253 véhicules motorisés. En plus de ces forces terrestres, 5 avions Cessna et 2 hélicoptères, dont les Airbus AS B2 Écureuil et H130, ont pris part à l'événement. Ces aéronefs à rotor ont été acquis dans le cadre du projet présidentiel, précisent les autorités militaires.

Souveraineté

Le commandement militaire a voulu mettre en avant durant le défilé militaire l'efficacité et la préparation des forces armées et de sécurité du pays. Lors d'un bref discours qui a précédé le défilé, le président de la République, Andry Rajoelina, a exhorté l'armée à veiller constamment sur la souveraineté nationale. Ce rôle classique de l'armée est d'une importance capitale dans un contexte international instable où diverses formes d'influences étrangères tentent de se faire prévaloir sous différentes formes. Le Chef de l'État a rappelé la mission sacrée de l'armée à l'occasion de cette célébration de l'indépendance, appelant à l'unité nationale et déclarant son opposition à toute velléité de division.

%

Solidarité

« Il est temps de s'unir et de faire preuve de solidarité pour développer notre pays », a déclaré le président de la République, Andry Rajoelina. Le slogan de cette 64e célébration de l'indépendance, « Madagasikara Mandroso, Malagasy miara-mientana ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana », a été réitéré par le président dans son allocution. Il a exhorté tous les citoyens à réaliser cette vision de développement dans la solidarité. La célébration de l'indépendance à Mahamasina a été, une fois de plus, un moment de fierté nationale et de démonstration de la force collective des forces armées malgaches.

Salut

Le défilé, orchestré avec une précision militaire, a été placé sous le commandement du général de division Jocelyn Rakotoson, chef d'État-major de l'armée de terre, et ancien élève de la 19e promotion de l'académie militaire. Le président de la République, Andry Rajoelina, chef suprême des armées, quant à lui, a commencé la cérémonie en passant en revue les troupes, accompagné des généraux ministres des Forces armées et de la gendarmerie, qui à leur tour, ont rendu leur salut aux participants de la parade à Mahamasina.

Démonstration

La participation de toutes les formations armées du pays reste une tradition inébranlable lors de chaque célébration de l'indépendance à Mahamasina. Cette année, le défilé a été précédé par une démonstration d'aptitude spectaculaire, couronnée par un mouvement coordonné des pensionnaires du lycée militaire de Fianarantsoa, également connu sous le nom de Semipi. Les stagiaires de l'Ecole de la gendarmerie d'Ambositra ont ensuite captivé l'audience avec des simulations de self-défense. Les éléments de la brigade féminine de proximité, équipés des armes à feu de la police, ont démontré leurs techniques d'intervention policière avant de lancer le défilé principal.