Madagascar: Législatives du 29 mai - Proclamation des résultats officiels par la HCC ce jour

Tous les regards se tournent vers Ambohidahy. Près d'un mois après la tenue du scrutin législatif, la HCC s'apprête à proclamer les résultats officiels des élections.

16 jours après la proclamation des résultats provisoires par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), le maximum que lui accordent les lois électorales, pour traiter les résultats des élections législatives, la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) annoncera, ce jour, à Ambohidahy, les résultats officiels du scrutin législatif du 29 mai. Et cela, après avoir épuisé tout le délai qui lui a été accordé. En effet, ce mardi, sur sa page Facebook, la Cour d'Ambohidahy a indiqué que « l'audience publique de proclamation officielle des résultats des élections législatives du 29 mai se tiendra le 27 juin à 10h au Palais de la HCC à Ambohidahy ».

Audiences

La HCC a pris le temps nécessaire pour traiter environ 1 500 requêtes et les résultats électoraux. Selon la loi sur le régime général des élections, les premières requêtes devaient être déposées au lendemain du jour du scrutin, et les « plaignants » avaient jusqu'au jour de la proclamation des résultats provisoires pour déposer les recours liés aux opérations électorales. Les recours liés aux résultats, pour leur part, devaient être déposés deux jours après la proclamation des résultats provisoires. Durant cette période, trois audiences publiques se sont tenues à Ambohidahy. Il s'agit, entre autres, des différends concernant le scrutin dans les districts de Mahajanga 1, de Mahajanga 2 et de Faratsiho. Pour ces trois affaires, les candidats vaincus, selon les résultats provisoires de la CENI, ont tous demandé l'annulation des voix obtenues par leurs adversaires. Des candidats de l'opposition, pour leur part, avaient confié avoir sollicité des audiences publiques, mais sans succès.

%

Annulation

En tout cas, les résultats que la HCC proclamera dans les prochaines heures seront scrutés de près par les observateurs. Outre les résultats dans ces trois circonscriptions, des candidats de l'opposition suivent avec un intérêt particulier les verdicts pris par les juges électoraux. Faratsiho risque d'ailleurs d'être le centre de toutes les préoccupations. Selon les résultats provisoires de la CENI, Lalatiana Rakotondrazafy est en retard d'environ 5,29% des voix par rapport à son adversaire Andriamampionona Ramilison, candidat de la plateforme Firaisankina. En effet, si la candidate de l'IRMAR n'a pu enregistrer que 20 546 voix ; soit 40,64%, son adversaire a obtenu 22 897 voix, soit 45,29%. La demande de l'annulation des voix obtenues par son adversaire dans 24 bureaux de vote se trouve parmi les requêtes de la candidate de la majorité.

Disqualification

À Toliara I, alors que Siteny Randrianasoloniaiko, candidat de la plateforme Firaisankina, mène la course, selon les résultats provisoires, Jules Rabe, un dissident du Tiako i Madagasikara, a demandé sa disqualification. En effet, la HCC tranchera sur ces différents contentieux électoraux et des candidats risquent d'avoir des mauvaises surprises. En tout cas, le président Andry Rajoelina, le samedi 15 juin dernier à Toamasina, a déjà mis en garde contre le non-respect du verdict des urnes. Ce dimanche, dans son communiqué, le Conseil oecuménique des Églises chrétiennes de Madagascar a, quant à lui, appelé au respect de la vérité et que cela se reflète dans les résultats des élections. Des réactions qui montrent l'intérêt et l'enjeu des décisions que la HCC proclame dans les prochaines heures.