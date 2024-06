Afrique de l'Est: Cyclisme - Championnat de L'Océan Indien - Dino Mohamed à l'assaut de Maurice

Seul médaillé malgache en cyclisme lors de la XIe édition des Jeux des Iles de l'océan Indien à Madagascar en 2023, Dino Mohamed Houlder Fitahiantsoa Amedé est le seul cycliste invité à la première édition du championnat de l'océan Indien qui se déroulera, du 29 au 3 juillet, à Maurice.

Déjà sur place depuis mardi, le cycliste malgache est arrivé un peu plus tôt pour mieux s'acclimater.

Dino Mohamed Houlder ne compte pas faire de la figuration, car il se dit prêt à rivaliser avec les meilleurs de l'océan Indien. Seul contre tous, il défiera les coureurs du pays hôte de la compétition, de La Réunion, des Seychelles, de Mayotte, des Comores, des Maldives et du Sri Lanka.

« Mon premier objectif est de devenir professionnel dans cette discipline. Cette course du championnat de l'océan Indien figure dans le calendrier de l'Union cycliste internationale. C'est donc une occasion qu'il faut maximiser. Dommage que je coure seul, mais cela ne m'empêchera pas de me battre contre mes adversaires », confie-t-il. Sur les trois épreuves à concourir, à savoir la course contre la montre individuelle, la course contre la montre par équipe et la course en ligne, le cycliste malgache ne participera qu'en individuel et en course en ligne. Il n'a pas oublié de remercier la Fédération malgache de cyclisme, la Fédération mauricienne de cyclisme, l'association « IO'Renala » et la direction des ressources humaines auprès du ministère de la Sécurité publique.

Calendrier

29 juin : Course contre la montre par équipe

30 juin : Course contre la montre en individuel

3 juillet : Course en ligne