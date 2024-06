Madagascar: Fête nationale - Liesse populaire un peu partout

Le froid et les embouteillages n'ont pas découragé les Malgaches à célébrer la fête nationale comme il se doit.

La célébration du 26 juin n'a pas dérogé à la règle cette année. Il s'agit de l'une des fêtes les plus importantes pour les Malgaches qui ont pris le temps de prendre part aux festivités et même d'organiser des grands repas en famille ou entre amis. Un peu partout, des scènes de liesse sont observées, dans la rue, les gens se félicitent de ce 64e anniversaire de la Fête nationale (Tratry ny Asaramanitra !).

Comme chaque année, l'engouement populaire a été palpable dans la capitale tout au long des deux semaines de célébration. Mais l'effervescence est montée d'un cran le 25 juin, dès le début de l'après-midi, à l'approche des traditionnels feux d'artifice. Une foule immense obstruait les rues notamment celles autour du lac Anosy, lieu du spectacle. Des heures bien avant le début de l'événement, de nombreuses familles, avec des femmes et des enfants, étaient déjà aperçues au bord du lac pour être à la première loge au moment du spectacle.

« Nous nous sommes organisés à l'avance pour être ici afin d'admirer de près les spectacles pyrotechniques », souligne une des mères de famille présentes.

Cette fois-ci, la démonstration était unique et diffèrait des autres années. Le show drone et le lancement des feux d'artifice ont ébloui de nombreuses personnes, que ce soit à la télévision ou en direct comme le témoigne Nadia Rakotondrazafy, une autre mère de famille.

Tradition

« Nous sommes venus le plus tôt possible car nous voulons avoir une meilleure place et une meilleure vue pendant le lancement des feux d'artifice », affirme-t-elle.

Mais la tradition de la Fête nationale n'est pas oubliée pour autant avec les lampions, que ce soient ceux fabriqués en papier ou des lampions chinois.

Ailleurs, une foule qui a soif de fête a pris d'assaut les rues d'Analakely pendant les deux jours de la célébration, créant des embouteillages monstres. Avec les aires de jeux qui se sont installées sur l'Avenue de l'Indépendance, les toboggans, les auto-tamponneuses, ce sont surtout les enfants qui y faisaient la fête.

« Je suis venue spécialement ici pour faire découvrir à mon fils des activités qu'il n'a jamais eu l'occasion de faire auparavant. Je veux juste qu'il se sente bien avant que nous rentrions à la maison », lance avec enthousiasme une mère qui a emmené son enfant à la kermesse d'Analakely hier.

Le jour J de la Fête de l'Indépendance, l'affluence au stade Barea Mahamasina pour admirer les défilés militaires n'en est pas moindre. Malgré le froid hivernal, une longue queue commençait à se former dès six heures du matin pour avoir des meilleures places dans les gradins. C'est le cas de Valimbavaka, habitante de la Commune rurale de Tsiafahy qui était venue de si bonne heure pour voir la parade militaire et surtout profiter du spectacle gratuit de l'après-midi.

En général, les festivités se sont déroulées dans le calme. Ni le délestage, ni la pénurie d'eau, ni la dureté de la vie n'ont empêché la population de faire la fête. De plus, les podiums ont été organisés un peu partout, notamment dans chaque commune ou district.